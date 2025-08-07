Decoración natural

Ideas para transformar tu casa con estas 3 plantas de interior

Estas plantas fáciles de cuidar no sólo decoran sino que también mejoran el ambiente. Conocé cómo la jardinería puede cambiar tu hogar.

 Por Analía Martín

Las plantas pueden transformar por completo un ambiente interior. No sólo decoran y purifican el aire, sino que también aportan frescura, color y bienestar. Si te interesa sumar naturaleza a tu casa pero no tenés mucha experiencia en jardinería, estas opciones son perfectas para vos.

Plantas resistentes y decorativas para cualquier espacio

Cuando se trata de plantas de interior, muchas personas temen no poder cuidarlas bien. Pero existen especies muy resistentes que requieren poca atención. Estas plantas son ideales para quienes se inician en la jardinería o para quienes buscan embellecer su hogar sin dedicarle demasiado tiempo.

Entre las más destacadas está la Sansevieria, también conocida como “Lengua de Suegra”. Su forma vertical y colores llamativos aportan elegancia y modernidad. Es tan resistente que puede vivir con poca luz y sin riego frecuente. Un truco útil es mantenerla en una maceta ajustada para estimular su crecimiento.

Consejos de jardinería para potenciar tus plantas

Si ya tenés algunas de estas especies en casa o estás por comprarlas, podés aplicar simples trucos de jardinería para que luzcan mejor. Por ejemplo, el Pothos o “Potus” es una planta colgante muy adaptable, ideal para estanterías y esquinas. Limpiale las hojas con un paño húmedo cada dos semanas. Este gesto mejora su aspecto y su capacidad de absorción de luz.

Otra planta que se volvió tendencia es la Monstera Deliciosa, más conocida como “Costilla de Adán”. Sus hojas grandes y agujereadas dan un aire tropical único. Aunque prefiere la luz indirecta, también se adapta a lugares más sombríos. Una manera natural de fertilizarla es con cáscara de banana triturada.

Jardinería sin complicaciones para transformar tu casa

Incorporar plantas de interior a tu decoración no sólo cambia la estética del espacio. También mejora el estado de ánimo, purifica el aire y aporta serenidad. La jardinería puede ser simple si elegís las especies adecuadas, y estas tres son una excelente forma de empezar sin frustraciones.

Además de embellecer, estas plantas pueden ayudarte a reconectar con lo natural en tu día a día. Si te interesa la jardinería pero no sabés por dónde comenzar, este es un buen primer paso. Tu casa puede verse mejor y sentirse mejor con solo unos pocos cuidados verdes./Exafm.

