Natural y efectivo

Plantas que se benefician mutuamente: el uso del ajo en el limonero

El ajo es un secreto natural en la jardinería que fortalece y protege plantas, en especial al limonero. Pocos saben cómo aplicarlo correctamente.

Plantas que se benefician mutuamente: el uso del ajo en el limonero

Plantas que se benefician mutuamente: el uso del ajo en el limonero

 Por Analía Martín

En el mundo de la jardinería, existen muchos remedios caseros capaces de transformar el cuidado de las plantas. Uno de los más efectivos y, al mismo tiempo, más desconocidos, es el ajo. Este ingrediente que solemos reservar para la cocina guarda propiedades antibacterianas y antifúngicas que lo convierten en un recurso natural para mantener fuerte y sano a tu limonero.

Su acción no se limita únicamente a combatir bacterias y hongos: también resulta un potente repelente de insectos que suelen atacar a los cítricos. En definitiva, el ajo es un protector silencioso que, bien aplicado, puede marcar la diferencia en el crecimiento y la vitalidad de tus plantas.

Lee además
Cómo cuidar la Costilla de Adán y por qué volvió a ser tendencia en plantas
Decoración verde

Cómo cuidar la Costilla de Adán y por qué volvió a ser tendencia en plantas
Plantas en el baño: el secreto de la jardinería que transforma tu hogar
Anti humedad

Plantas en el baño: el secreto de la jardinería que transforma tu hogar
ajo en el árbol de jade, jardinería (1).png
El aajo puede ser un poderoso pesticida para las plantas del jardín.

El aajo puede ser un poderoso pesticida para las plantas del jardín.

Beneficios del ajo en el cuidado de plantas y limoneros

El ajo libera compuestos sulfurados que mejoran la calidad del suelo, favorecen el desarrollo de raíces más fuertes y crean un ambiente hostil para los parásitos. Lo cual lo convierte en una excelente opción para quienes buscan alternativas naturales lejos de los pesticidas químicos. Entre sus principales ventajas en jardinería se destacan:

  • Control de plagas: repele pulgones, cochinillas y otros insectos dañinos.
  • Prevención de enfermedades: combate la aparición de hongos y bacterias.
  • Fortalecimiento del árbol: ayuda al limonero a crecer más robusto y saludable.
  • Mejora del suelo: los compuestos que desprende enriquecen la tierra donde se desarrolla la planta.

Cómo preparar agua de ajo para tu limonero paso a paso

Para aprovechar todas las propiedades del ajo en la jardinería, es fundamental preparar correctamente la solución casera que se aplicará sobre la planta:

  • Preparación del ajo: Tomá entre 3 y 4 dientes, pelalos y trituralos hasta formar una pasta o cortalos en trozos pequeños. Este proceso libera la alicina, un compuesto activo que funciona como repelente.
  • Dejalo reposar: Colocá los dientes triturados en un litro de agua y dejalos reposar por 24 horas. Este tiempo permite que el agua absorba los nutrientes y principios activos.
  • Filtrado y aplicación: Pasá el líquido a un pulverizador, colando previamente los restos sólidos. Rocía las hojas, el tronco y las zonas afectadas por plagas.
  • Frecuencia de uso: Aplicá cada dos semanas, o semanalmente si el limonero presenta una infestación más grave. También se recomienda repetir después de lluvias intensas.
limonero.png
Limonero y ajo, dos plantas aliadas

Limonero y ajo, dos plantas aliadas

Precauciones al usar ajo en jardinería

Aunque es un remedio natural, el uso del ajo debe ser moderado. Una aplicación excesiva puede alterar el equilibrio del suelo y afectar negativamente al árbol. Por eso, siempre es recomendable:

  • Probar primero la solución en una pequeña parte de la planta.
  • Evitar aplicaciones muy frecuentes si el limonero no presenta daños visibles.
  • Complementar el agua de ajo con otros cuidados básicos de jardinería, como un riego adecuado y una buena exposición solar.

El limonero, una de las especies más apreciadas en patios y jardines, encuentra en el ajo un aliado perfecto para crecer fuerte, sano y con frutos abundantes. Con constancia y cuidados adecuados, este pequeño truco de jardinería puede convertirse en el gran secreto de tu huerta doméstica./Infocampo.

Temas
Seguí leyendo

Peligro de garrapatas en el jardín: las 2 plantas que las atraen

El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té

Cómo cultivar el rosal de Banksia y el sorprendente uso que le podés dar en tu jardín

Para qué sirve y cómo utilizar las cáscaras de pistacho en tus plantas

Plantas de interior: el truco casero que acelera el crecimiento de tu cinta

Jardinería y decoración: cómo hacer una fuente para tu jardín fácil y económica

Cómo cuidar la planta Rosario y mantenerla siempre saludable

Científicos estudian una planta que crece en Mendoza con potencial para inhibir el crecimiento tumoral

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este martes 19 de agosto.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 19 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Te Puede Interesar

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso.
Consumo

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso

Por Natalia Mantineo
Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación
FUERTE CAÍDA DEL CONSUMO

Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación

Por Soledad Maturano
La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película
Están imputados por graves causas

Alerta en Mendoza por la fuga de tres presos peligrosos en Chile

Por Carla Canizzaro