Reciclaje creativo: el tesoro que es tu bolsa de agua caliente para dar una solución práctica

Se acerca el fin del invierno y tu vieja bolsa de agua caliente puede tener otra vida gracias a un ingenioso método de reciclaje y reutilización práctica.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas veces, las bolsas de agua caliente viejas quedan olvidadas en rincones de la casa. En lugar de tirarlas, podés darles una segunda vida gracias al reciclaje: convertilas en un objeto práctico, original y muy útil para tu día a día. Sin gastar un peso, podés crear objetos únicos que aporten funcionalidad.

Convertir este recipiente flexible en desuso en un nuevo recurso es más sencillo de lo que parece. Con un poco de ingenio, pueden reutilizarse para crear compresas frías, manualidades prácticas o incluso soluciones caseras para el cuidado personal. Así, lo que antes era un objeto olvidado, se convierte en un verdadero tesoro que aporta funcionalidad y demuestra el valor de apostar por la reutilización en la vida diaria.

compresas frías reutilizables
Cómo reciclar una bolsa de agua caliente vieja

Para comenzar el procedimiento, es necesario contar con lo siguiente:

  • Bolsa de agua caliente en desuso
  • Jabón
  • Alcohol
  • Cinta aislante

Una vez que tengamos todo, a continuación, te explicamos el paso a paso:

  1. Lo primero que hay que hacer es lavar la bolsa cuidadosamente por dentro y por fuera con agua tibia y jabón neutro.
  2. Luego, llenala con agua para comprobar que no tenga fugas.
  3. Mezclar agua con un poco de alcohol y verter la solución dentro de la bolsa.
  4. Posteriormente, asegurate de cerrar bien la tapa; si es necesario, reforzarla con cinta aislante.
  5. Guardar la bolsa en el freezer dentro de una funda o paño limpio para protegerla.
  6. Finalmente, utilizá la compresa fría sobre lesiones, golpes o zonas inflamadas según sea necesario. / Ámbito

La reutilización de obejtos cotidianos como una bolsa de agua caliente vieja, no sólo aporta soluciones sino que es una colaboración al cuidado del planeta. Al dar una nueva utilidad a los objetos, reducimos los residuos y demostramos que la creatividad puede convertirse en una gran aliada de la sostenibilidad.

