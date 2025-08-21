Curiosidades felinas

Dos curiosidades sobre los gatos naranjas que revela la ciencia

Descubrí qué hace único al gato naranja como mascota, según estudios científicos sobre su genética y carácter.

 Por Analía Martín

El gato naranja es uno de los felinos más populares en los hogares y en las redes sociales por su carácter inquieto y su llamativo pelaje. Más allá de lo que muestran los videos virales, la ciencia se ocupó de estudiar por qué estos animales presentan comportamientos distintos a otros. Y qué relación existe entre su genética y su personalidad.

Dos grandes curiosidades de los gatos naranjas

La ciencia destacó dos grandes curiosidades en torno a estos felinos:

  • La mayoría de los gatos naranjas son machos, debido a la forma en que el gen responsable del color se transmite en el cromosoma X.
  • Su comportamiento hiperactivo y travieso podría estar ligado a esa misma genética, que no solo influye en su pelaje, sino también en el cerebro y las hormonas.
gato naranja en caja, mascota
El gen ARHGAP36 explicar&iacute;a el comportamiento err&aacute;tico de los gatos naranja

El gen ARHGAP36 explicaría el comportamiento errático de los gatos naranja

El gen que explica el color del gato naranja

Lo primero que revelaron los investigadores es que los gatos naranjas no corresponden a una raza específica: pueden encontrarse en Maine Coons, Siberianos, Bobtails y muchas más. Lo que los define es la presencia del gen ARHGAP36, ubicado en el cromosoma X. Esta característica genética explica que la mayoría de los ejemplares naranjas sean machos, ya que las hembras necesitan dos copias del gen para lucir ese color.

Pero lo interesante no es sólo el pelaje: ese mismo gen también se expresa en el cerebro y en las glándulas hormonales, lo que sugiere una conexión entre color y temperamento. Así, la genética no sólo determina su aspecto, sino que podría influir en los rasgos más traviesos y activos que los caracterizan.

gato naranja de pelo largo, mascota
Gato naranja de la raza Maine Coons

Gato naranja de la raza Maine Coons

Diversos estudios se dedicaron a observar si el color del pelaje podía relacionarse con la personalidad de los gatos. Una encuesta publicada en Anthrozoös en 2015 mostró que muchos dueños perciben a los gatos naranjas como más amables. Sin embargo, otro análisis en el Journal of Veterinary Behavior señaló que estos felinos suelen ser más agresivos, con mayor energía y un fuerte instinto de caza.

Esa mezcla de temperamento explica por qué se los ve correr por la casa, treparse a cortinas o perseguir a otras mascotas. Su carácter extrovertido y curioso los convierte en protagonistas de travesuras, aunque también en compañeros divertidos y llenos de vitalidad./nationalgeographicla.

