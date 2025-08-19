Cómo mejorar la relación con tu gato: ni premios ni caricias excesivas

Tener una mascota no solo implica brindarle alimento y cuidados básicos, sino también aprender a convivir con ella. En el caso de los gatos, la ciencia reveló que existen claves para mejorar la relación entre los dueños y sus felinos, dejando de lado algunos mitos muy extendidos.

Qué dice la ciencia sobre el vínculo con los gatos Un estudio publicado en el Journal of Veterinary Behavior analizó a más de 400 personas para comprender qué factores fortalecen la convivencia con sus animales. La investigación concluyó que la calidad del vínculo depende de variables específicas, como el estilo de vida del dueño, el tiempo que la mascota pasa sola o el tipo de vivienda en la que vive.

Los gatos suelen considerarse distantes, pero el estudio demostró lo contrario. Aquellos dueños capaces de interpretar señales como la posición de la cola, los maullidos o la mirada lograron vínculos más profundos. Comprender su lenguaje corporal es clave para evitar malentendidos y estrechar la relación con tu mascota.

gato y hombre, mascota Atender a las señales verbales de los gatos Factores que influyen en la convivencia con tu mascota Se observó que la convivencia con más de un gato puede favorecer la relación, siempre que no se generen tensiones o episodios de estrés. Entre los hallazgos de la ciencia más relevantes se destacan:

Tiempo de soledad : los gatos que pasan menos de cuatro horas solos al día disfrutan de mejores vínculos.

: los gatos que pasan menos de cuatro horas solos al día disfrutan de mejores vínculos. Tipo de hogar : quienes viven en departamentos suelen tener mayor cercanía con sus felinos.

: quienes viven en departamentos suelen tener mayor cercanía con sus felinos. Adopción : los gatos rescatados generan más apego emocional que los adquiridos por compra.

: los gatos rescatados generan más apego emocional que los adquiridos por compra. Raza y comportamiento: los de raza pura tienden a ser más predecibles, mientras que los mestizos muestran gran adaptabilidad. gato y su dueño, cariño, mascota La importancia de respetar los tiempos del gato Las 7 claves para mejorar la relación con tu gato Los investigadores resumieron en siete puntos prácticos cómo fortalecer el vínculo con los felinos: Reducir el tiempo que pasan solos.

Interpretar su lenguaje corporal y vocal.

Favorecer la interacción en espacios compartidos.

Dedicar tiempo al juego y a los estímulos ambientales.

Optar por la adopción o rescate.

Manejar la agresividad o suciedad sin castigos.

Supervisar la convivencia con otras mascotas. El estudio desmintió que la edad del dueño o del gato, el sexo, el tipo de alimentación o incluso el acceso al exterior tengan un impacto directo en el vínculo. Lo que realmente fortalece la relación es la atención diaria, la interpretación de sus señales y la interacción respetuosa./Infobae.

