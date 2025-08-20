Una veterinaria mendocina explicó qué razas de perros necesitan abrigo en invierno

Los perros en invierno pueden sufrir más de lo esperado, sobre todo aquellos de raza pequeña y con poco pelo . Razas como el chihuahua o el salchicha tienen mayor dificultad para mantener la temperatura corporal y suelen necesitar abrigo en invierno. Las recomendaciones de una veterinaria para cuidar a tu mascota .

En diálogo con Sitio Andino , la médica veterinaria Magdalena Rómoli (Mat. 671) explicó que esto pasa en perros de raza pequeña y con poco pelo . Además, "están acostumbrados a estar dentro de la casa y tienden a tener menor capacidad de regular la temperatura. Cuando hace frío les cuesta mucho mantener la temperatura con sus patitas que casi no tienen pelo y están muy en el ras del suelo", manifestó.

Huerta y jardín Ni caléndula ni tomate: las plantas ideales para sembrar en agosto en Mendoza

La compañía de una mascota Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

Las señales que manifiestan las mascotas cuando tienen frío incluyen: tiritones, temblores constantes, inactividad prolongada, acurrucarse en mantas o sillones, y buscar el calor en los brazos de sus tutores. Muchos dueños afirman que al colocarles un abrigo, los perros dejan de temblar inmediatamente.

Las recomendaciones de una veterinaria para cuidar a tu mascota

Sin embargo, no todas las razas necesitan abrigo . "Un perro de raza grande suele contar con varias capas de protección natural, lo que les permite adaptarse mejor al frío", aseguró Rómoli quien también es directora de la Clínica Veterinaria Cyprus.

1 de agosto, veterinaria, cyprus, clinica veterinaria, perros, gatos, mascotas, mascota Las señales que manifiestan las mascotas cuando tienen frío incluyen: tiritones, temblores constantes, entre otras Foto: Yemel Fil

En estos casos, Rómoli explicó que vestirlos puede resultar contraproducente, ya que el abrigo puede apelmazar el pelo, impedir que la piel respire correctamente y generar problemas como dermatitis o seborrea.

También influye la edad y la salud del animal. Los perros mayores o con artrosis pueden beneficiarse del uso de ropa, ya que les aporta calidez y ayuda a disminuir molestias articulares.

Cómo cuidar la salud y el bienestar de tu mascota

Por último, la veterinaria advirtió que es importante observar si el abrigo incomoda a la mascota, especialmente cuando se generan roces en las axilas o cuello, lo que puede derivar en dermatitis.

En conclusión, no todos los perros necesitan abrigo. Su uso dependerá de la raza, la cantidad de pelo, la edad y el estado de salud de la mascota.