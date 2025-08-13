Reciclaje y jardinería creativa

Truco de jardinería: cómo hacer un terrario con botellas de vidrio para decorar tu hogar

Descubrí el truco de jardinería que convierte botellas de vidrio en terrarios únicos, reciclando y decorando tu hogar con un toque creativo y natural.

 Por Analía Martín

El mejor truco de jardinería para unir creatividad, decoración y cuidado ambiental es transformar botellas de vidrio en hermosos terrarios. Esta técnica de jardinería permite reciclar materiales, aportar frescura a cualquier espacio y crear piezas únicas que embellecen y son fáciles de mantener.

Jardinería creativa con botellas recicladas

Reciclar botellas de vidrio y darles un nuevo uso es una forma inteligente de decorar y cuidar el planeta. Los terrarios en botellas funcionan como pequeños ecosistemas autosuficientes, donde las plantas realizan su ciclo natural gracias a la luz, la humedad y los microorganismos presentes en el sustrato. El vidrio transparente permite que la luz pase y que se mantenga un equilibrio interno.

Además de ser una opción decorativa, estos terrarios requieren muy poco mantenimiento y pueden durar años. Es clave elegir botellas limpias, sin grietas y con cierre hermético, lo que ayuda a conservar la humedad y el microclima ideal para las plantas. Para más ideas, podés visitar nuestra nota sobre cómo reciclar botellas de vidrio en casa.

cómo hace run terrario, jardinería
Paso a paso para aplicar este truco de jardinería

Hacer un terrario en botella es sencillo si seguís algunos pasos básicos:

  • Limpiá y desinfectá bien el recipiente para evitar hongos o bacterias.
  • Colocá una capa de piedra volcánica o arlita como drenaje.
  • Sumá carbón activado para regular la humedad y prevenir malos olores.
  • Añadí el sustrato adecuado para las especies elegidas.
  • Plantá con cuidado variedades pequeñas y musgo si lo deseas.
  • Regá levemente con agua filtrada o destilada.

Este truco de jardinería no sólo aprovecha materiales que ya tenés, sino que también es una experiencia relajante y creativa.

terrario terminado, jardinería
Cómo cuidar tu terrario

Una vez armado, ubicá tu terrario en un sitio con luz indirecta para evitar que las plantas se quemen. Si notás demasiada condensación en el vidrio, destapalo un rato para equilibrar la humedad. El riego debe hacerse solo cuando el sustrato esté seco y en poca cantidad.

Con estos cuidados, tu mini jardín se mantendrá saludable y lleno de vida. Es una forma perfecta de unir jardinería, reciclaje y decoración en un mismo proyecto. Para más consejos, leé nuestra guía de plantas fáciles de cuidar en interiores.

