¡Qué tesoro tenés en casa! Creá algo único con lapiceras viejas y olvidate del caos

Es común encontrar lapiceras viejas olvidadas en diferentes rincones de la casa . En lugar de desecharlas, podés darles una segunda vida creando un objeto práctico que te facilitará el día a día y te ayudará a organizar el caos. A continuación, los detalles.

Gracias al reciclaje , las lapiceras viejas pueden transformarse en manualidades sorprendentes. Sin gastar un peso, podés crear objetos únicos que aporten funcionalidad.

Fácil de hacer Qué tesoro tenés si guardás envases de shampoo vacíos: creá este objeto práctico para tu casa

¿Lo sabías? Bailar solo en casa: lo que la psicología revela sobre este hábito personal

Antes de desecharlos, pensalo bien: con un poco de creatividad, podés reutilizar esos instrumentos y convertirlos en porta alfileres prácticos y originales.

Para comenzar el procedimiento, es necesario contar con lo siguiente :

Lapiceras viejas y vacías

Jabón

Tapa de plástico, un corcho o cinta adhesiva

Cantidad de alfileres que quieras guardar

Una vez que tengamos todo, a continuación, te explicamos el paso a paso:

Lo primero que tenés que hacer es desmontar la lapicera y extrar el cartucho de tinta. Posteriormente, lavalo bien con agua y jabón para eliminar cualquier residuo. Verificá que los alfileres entren sin problema dentro del instrumento. Finalmente, sellá el extremo con una tapa de plástico, un corcho o cinta adhesiva. Siguiendo este paso a paso, conseguirás un porta alfileres muy útil para casa.

Si querés seguir descubriendo ideas creativas para transformar objetos comunes en piezas únicas a través del reciclaje, hacé clic aquí y dejate sorprender.