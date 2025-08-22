Misterio animal

Qué perciben los perros que los humanos no: mito y ciencia

Muchos creen que el perro ve entidades invisibles. La ciencia analiza cómo esta mascota percibe el mundo y qué hay detrás de esa idea.

Qué perciben los perros que los humanos no: mito y ciencia

Qué perciben los perros que los humanos no: mito y ciencia

 Por Analía Martín

El perro es considerado un animal con gran sensibilidad, y a lo largo de la historia se lo ha relacionado con habilidades que van más allá de lo humano. Cuando ladran sin razón aparente o se quedan mirando un punto fijo, muchos creen que están viendo fantasmas. Pero, ¿qué hay de cierto en esta creencia?

Los especialistas coinciden en que estas reacciones no están vinculadas a lo paranormal, sino a sus sentidos hiperdesarrollados. Los perros perciben estímulos que los humanos no detectamos, como sonidos imperceptibles o movimientos mínimos. Su capacidad auditiva, por ejemplo, es cuatro veces superior a la nuestra, y su olfato puede ser hasta 10 mil veces más sensible.

Lee además
Una veterinaria mendocina explicó qué razas de perros necesitan abrigo en invierno
Cuidado de mascotas

Una veterinaria mendocina explicó qué razas de perros necesitan abrigo en invierno
5 beneficios de hablar con tu perro, según la ciencia
Ciencia y mascotas

Cinco beneficios de hablar con tu perro, según la ciencia
perro caniche toy, mascota
Perro caniche, tama&ntilde;o medio

Perro caniche, tamaño medio

El sexto sentido de las mascotas

Algunos entrenadores y científicos sostienen que los canes también poseen un “sexto sentido”, entendido no como algo místico sino como un instinto visceral. Esta percepción extra les permite anticipar cambios en el ambiente, detectar enfermedades o prever episodios médicos como convulsiones. La ciencia no confirma que vean fantasmas, pero sí que son más perceptivos que los humanos.

La visión también juega un papel clave. Los perros pueden distinguir mejor que nosotros en la penumbra y captar movimientos sutiles que escapan a la vista humana. Por eso, cuando parecen reaccionar “a la nada”, en realidad están respondiendo a estímulos que no logramos percibir. Ellos ven, huelen y oyen un mundo diferente al nuestro.

dóberman mirando a lugares opuestos, mascotas
Dos perros doberman&nbsp;

Dos perros doberman

Comportamientos anormales en el perro

No todo comportamiento extraño tiene que ver con sus sentidos. En ocasiones, puede ser un signo de enfermedad o trastornos cognitivos. Por ejemplo, el Síndrome de Disfunción Cognitiva afecta a perros mayores y puede generar confusión o ansiedad. También, episodios de estrés o falta de atención provocan conductas como ladridos excesivos o fijación en objetos invisibles.

Por eso es clave observar la frecuencia y contexto de estos episodios. Ante cualquier duda, los veterinarios recomiendan prestar atención a los cambios en el comportamiento y consultar con un especialista si son recurrentes./Clarín.

Temas
Seguí leyendo

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo

Cómo los perros usan los "ojos de cachorro" para conmover a los humanos

Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

Qué tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

Guía práctica para detectar exceso de riego en plantas y corregirlo

Cómo cultivar la planta ave del paraíso en Mendoza y no fallar en el intento

Dos curiosidades sobre los gatos naranjas que revela la ciencia

LO QUE SE LEE AHORA
Guía práctica para detectar exceso de riego en plantas y corregirlo
Cuidado de plantas

Guía práctica para detectar exceso de riego en plantas y corregirlo

Las Más Leídas

Se recuperaron más de $95 millones a favor de los vecinos de San Rafael. video
Promedio de 120 denuncias mensuales

San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30
Atención

Fuertes ráfagas de viento Zonda llegaron al llano en Mendoza

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor sigue cerrado.
Alta Montaña

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un bobazo: volvete loco con nosotros
automovilismo

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

Te Puede Interesar

Operativo especial en General Alvear por el paso de hinchas chilenos tras los intendentes en Avellaneda.
Mirá el video

Operativo especial en General Alvear para escoltar a los hinchas chilenos tras los incidentes en Avellaneda

Por Pablo Segura
El incendio afectó a tres terrenos donde hay cabañas y casas de fin de semana. 
importante operativo policial

Un incendio de pastizales terminó destruyendo casas y quinchos en Maipú

Por Pablo Segura
El diputado nacional Álvaro Fernando Martínez forma parte de las filas libertarias. 
Acuerdo LLA+CM

Qué dijo Álvaro Martínez sobre su viraje y la decisión de sumarse a una lista con cornejistas

Por Cecilia Zabala