Qué perciben los perros que los humanos no: mito y ciencia

Por Analía Martín







El perro es considerado un animal con gran sensibilidad, y a lo largo de la historia se lo ha relacionado con habilidades que van más allá de lo humano. Cuando ladran sin razón aparente o se quedan mirando un punto fijo, muchos creen que están viendo fantasmas. Pero, ¿qué hay de cierto en esta creencia?

Los especialistas coinciden en que estas reacciones no están vinculadas a lo paranormal, sino a sus sentidos hiperdesarrollados. Los perros perciben estímulos que los humanos no detectamos, como sonidos imperceptibles o movimientos mínimos. Su capacidad auditiva, por ejemplo, es cuatro veces superior a la nuestra, y su olfato puede ser hasta 10 mil veces más sensible.

perro caniche toy, mascota Perro caniche, tamaño medio El sexto sentido de las mascotas Algunos entrenadores y científicos sostienen que los canes también poseen un “sexto sentido”, entendido no como algo místico sino como un instinto visceral. Esta percepción extra les permite anticipar cambios en el ambiente, detectar enfermedades o prever episodios médicos como convulsiones. La ciencia no confirma que vean fantasmas, pero sí que son más perceptivos que los humanos.

La visión también juega un papel clave. Los perros pueden distinguir mejor que nosotros en la penumbra y captar movimientos sutiles que escapan a la vista humana. Por eso, cuando parecen reaccionar “a la nada”, en realidad están respondiendo a estímulos que no logramos percibir. Ellos ven, huelen y oyen un mundo diferente al nuestro.

dóberman mirando a lugares opuestos, mascotas Dos perros doberman Comportamientos anormales en el perro No todo comportamiento extraño tiene que ver con sus sentidos. En ocasiones, puede ser un signo de enfermedad o trastornos cognitivos. Por ejemplo, el Síndrome de Disfunción Cognitiva afecta a perros mayores y puede generar confusión o ansiedad. También, episodios de estrés o falta de atención provocan conductas como ladridos excesivos o fijación en objetos invisibles. Por eso es clave observar la frecuencia y contexto de estos episodios. Ante cualquier duda, los veterinarios recomiendan prestar atención a los cambios en el comportamiento y consultar con un especialista si son recurrentes./Clarín.

