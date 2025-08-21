Secretos de jardinería

Cómo cultivar plantas de trébol morado en Mendoza

Descubrí los secretos de jardinería para cuidar plantas de trébol morado en la provincia de Mendoza y lograr que crezcan con fuerza y color único.

Cómo cultivar plantas de trébol morado en la provincia de Mendoza

Cómo cultivar plantas de trébol morado en la provincia de Mendoza

 Por Analía Martín

El trébol morado, u Oxalis triangularis, es una de las plantas más llamativas por su intenso follaje púrpura y delicadas flores blancas o rosadas. En la provincia de Mendoza ha ganado espacio en jardines y balcones por su fácil adaptación a macetas y suelos bien cuidados. Además de su valor ornamental, se lo asocia con la prosperidad y la buena energía.

Cuidados básicos de jardinería para esta planta ornamental

A continuación los cuidados básicos de jardinería para que el trébol morado luzca en todo su esplendor, necesita un sustrato bien drenado. La mezcla de tierra de jardín con perlita o arena evita el exceso de agua en sus raíces. El riego debe ser moderado, manteniendo la humedad sin encharcar. En cuanto a la luz, es fundamental ubicarlo en espacios con iluminación indirecta, ya que el sol directo puede quemar las hojas, mientras que la sombra excesiva les quita su característico color púrpura.

Lee además
Ni caléndula ni tomate: las plantas ideales para sembrar en agosto en Mendoza
Huerta y jardín

Ni caléndula ni tomate: las plantas ideales para sembrar en agosto en Mendoza
Ni hiedra ni jazmín: por qué la Basella alba es las plantas trepadoras, la más especial
Planta trepadora versátil

Ni hiedra ni jazmín: por qué la Basella alba es las plantas trepadoras, la más especial
planta de trébol morado, jardinería
Planta de tr&eacute;bol morado en todo su esplendor.&nbsp;

Planta de trébol morado en todo su esplendor.

El clima seco y soleado de Mendoza obliga a prestar atención al riego y la ubicación de las plantas. El trébol morado responde bien cuando se lo coloca cerca de ventanas con luz filtrada o en patios donde no reciba el sol pleno. Durante la noche o en su ciclo de reposo, sus hojas se cierran: un proceso natural que no debe alarmar. En primavera y verano conviene fertilizar una vez al mes con productos líquidos diluidos en agua, mientras que en otoño e invierno basta con podar las hojas secas y dejarlo descansar.

Simbolismo y decoración

Además de su resistencia y belleza, el trébol morado se considera un amuleto de buena suerte en distintas culturas. Tenerlo en casa no solo aporta color y frescura, sino también la idea de equilibrio y bienestar. Cultivar esta planta en Mendoza es sencillo y gratificante, siempre que se respeten sus necesidades de luz, agua y reposo. Con estos cuidados, tu jardín o rincón interior ganará un toque distintivo y lleno de vida./Fronda.

Temas
Seguí leyendo

Plantas que se benefician mutuamente: el uso del ajo en el limonero

Cómo cuidar la Costilla de Adán y por qué volvió a ser tendencia en plantas

Plantas en el baño: el secreto de la jardinería que transforma tu hogar

Peligro de garrapatas en el jardín: las 2 plantas que las atraen

El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té

Cómo cultivar el rosal de Banksia y el sorprendente uso que le podés dar en tu jardín

Para qué sirve y cómo utilizar las cáscaras de pistacho en tus plantas

Plantas de interior: el truco casero que acelera el crecimiento de tu cinta

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este jueves 21 de agosto.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 21 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Por Cecilia Zabala
Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Por Cristian Pérez Barceló
Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura