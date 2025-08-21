Cómo cultivar plantas de trébol morado en Mendoza

El trébol morado, u Oxalis triangularis, es una de las plantas más llamativas por su intenso follaje púrpura y delicadas flores blancas o rosadas. En la provincia de Mendoza ha ganado espacio en jardines y balcones por su fácil adaptación a macetas y suelos bien cuidados. Además de su valor ornamental, se lo asocia con la prosperidad y la buena energía.
Cuidados básicos de jardinería para esta planta ornamental
A continuación los cuidados básicos de jardinería para que el trébol morado luzca en todo su esplendor, necesita un sustrato bien drenado. La mezcla de tierra de jardín con perlita o arena evita el exceso de agua en sus raíces. El riego debe ser moderado, manteniendo la humedad sin encharcar. En cuanto a la luz, es fundamental ubicarlo en espacios con iluminación indirecta, ya que el sol directo puede quemar las hojas, mientras que la sombra excesiva les quita su característico color púrpura.
El clima seco y soleado de Mendoza obliga a prestar atención al riego y la ubicación de las plantas. El trébol morado responde bien cuando se lo coloca cerca de ventanas con luz filtrada o en patios donde no reciba el sol pleno. Durante la noche o en su ciclo de reposo, sus hojas se cierran: un proceso natural que no debe alarmar. En primavera y verano conviene fertilizar una vez al mes con productos líquidos diluidos en agua, mientras que en otoño e invierno basta con podar las hojas secas y dejarlo descansar.
Simbolismo y decoración
Además de su resistencia y belleza, el trébol morado se considera un amuleto de buena suerte en distintas culturas. Tenerlo en casa no solo aporta color y frescura, sino también la idea de equilibrio y bienestar. Cultivar esta planta en Mendoza es sencillo y gratificante, siempre que se respeten sus necesidades de luz, agua y reposo. Con estos cuidados, tu jardín o rincón interior ganará un toque distintivo y lleno de vida./Fronda.