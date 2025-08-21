Cómo cultivar plantas de trébol morado en Mendoza

Cómo cultivar plantas de trébol morado en la provincia de Mendoza

Por Analía Martín







El trébol morado, u Oxalis triangularis, es una de las plantas más llamativas por su intenso follaje púrpura y delicadas flores blancas o rosadas. En la provincia de Mendoza ha ganado espacio en jardines y balcones por su fácil adaptación a macetas y suelos bien cuidados. Además de su valor ornamental, se lo asocia con la prosperidad y la buena energía.

Cuidados básicos de jardinería para esta planta ornamental A continuación los cuidados básicos de jardinería para que el trébol morado luzca en todo su esplendor, necesita un sustrato bien drenado. La mezcla de tierra de jardín con perlita o arena evita el exceso de agua en sus raíces. El riego debe ser moderado, manteniendo la humedad sin encharcar. En cuanto a la luz, es fundamental ubicarlo en espacios con iluminación indirecta, ya que el sol directo puede quemar las hojas, mientras que la sombra excesiva les quita su característico color púrpura.

planta de trébol morado, jardinería Planta de trébol morado en todo su esplendor. El clima seco y soleado de Mendoza obliga a prestar atención al riego y la ubicación de las plantas. El trébol morado responde bien cuando se lo coloca cerca de ventanas con luz filtrada o en patios donde no reciba el sol pleno. Durante la noche o en su ciclo de reposo, sus hojas se cierran: un proceso natural que no debe alarmar. En primavera y verano conviene fertilizar una vez al mes con productos líquidos diluidos en agua, mientras que en otoño e invierno basta con podar las hojas secas y dejarlo descansar.

Simbolismo y decoración Además de su resistencia y belleza, el trébol morado se considera un amuleto de buena suerte en distintas culturas. Tenerlo en casa no solo aporta color y frescura, sino también la idea de equilibrio y bienestar. Cultivar esta planta en Mendoza es sencillo y gratificante, siempre que se respeten sus necesidades de luz, agua y reposo. Con estos cuidados, tu jardín o rincón interior ganará un toque distintivo y lleno de vida./Fronda.