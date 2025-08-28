Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 28 de agosto en Mendoza

El clima

La provincia de Mendoza experimentará lluvias y nevadas hacia fines de agosto. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indicó que este jueves 28 de agosto habrá tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Se estima que la temperatura máxima sería de 24 grados y la mínima de 10 grados.

Si se cumplen los pronósticos, el meteorólogo Mariano García afirmó que para el domingo estamos hablando de más de 30 milímetros precipitados durante todo el día, teniendo en cuenta que el sábado también vendría de llover bastante”, expresó este miércoles por Aconcagua Radio.

lluvia, frio, llovizna, tiempo, clima, temperatura, pronostico, ciudad de mendoza.jpg
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • En cuanto al viernes 29 de agosto, hay probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia y en la alta montaña. La máxima sería de 22 grados y la mínima de 10 grados.
  • Asimismo, el sábado 30 de agosto, el día estará mayormente nublada y ventoso, con descenso de la temperatura y lluvias y lloviznas con vientos moderados del sur. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 9 grados.
  • El domingo 31 de agosto, la jornada estará parcialmente nublada y fría, con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del sector sur. Habrá precipitaciones y nevadas en cordillera. La máxima sería de 12 grados y la mínima de 6 grados.
