Leve descenso en la temperatura, el pronóstico del tiempo en Mendoza para este miércoles 25 de marzo

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 25 de marzo en la provincia de Mendoza una jornada con el cielo parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura. Vientos moderados a algo fuertes del sector sur en la madrugada por ingreso de sistema frontal. Poco nuboso en cordillera.