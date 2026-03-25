25 de marzo de 2026
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Tiempo

Leve descenso en la temperatura, el pronóstico del tiempo en Mendoza para este miércoles 25 de marzo

En la jornada de este miércoles se anticipa en la provincia de Mendoza una jornada con poca nubosidad. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana.

Leve descenso de la temperatura el tiempo para este miércoles 25 de marzo en Mendoza.

Leve descenso de la temperatura el tiempo para este miércoles 25 de marzo en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 25 de marzo en la provincia de Mendoza una jornada con el cielo parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura. Vientos moderados a algo fuertes del sector sur en la madrugada por ingreso de sistema frontal. Poco nuboso en cordillera.

Remanente de viento Sur en las primeras horas de la mañana, débil, afectando principalmente zona Este. Este fenómeno se mantendrá hasta cerca de las 11:00/12:00 horas.

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Amanecerá el firmamento algo nublado en Gran Mendoza y zona Este, despejando progresivamente desde las 11:00 horas en adelante. Posteriormente, el resto del día permanecerá con cielo despejado en toda la provincia.

Alta Montaña: Tiempo bueno, cielo despejado durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Jueves 26 de marzo: jornada inestable, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Condiciones algo cambiantes hacia el cierre del día. Máxima: 28 °C | Mínima: 13 °C.
  • Viernes 27 de marzo: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 28 ºC | Mínima: 14 ºC
  • Sábado 28 de marzo: Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 26 °C | Mínima: 14 °C
  • Domingo 29 de marzo: Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas en el sur provincial durante la tarde y boche. Máxima: 33ºC | Mínima: 17ºC
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