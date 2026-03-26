26 de marzo de 2026
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Abuso sexual

Grave denuncia de abuso sexual cerca de una escuela en Guaymallén

Una menor de 14 años fue víctima de un brutal abuso sexual cuando volvía a su casa en Guaymallén. La atacaron dos hombres.

El abuso sexual habría ocurrido en un descampado.&nbsp;

El abuso sexual habría ocurrido en un descampado. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Una joven de 14 años denunció que fue víctima de un brutal abuso sexual en la vía pública durante la noche de este miércoles, cuando fue atacada por dos delincuentes en el momento que la menor volvía a su casa, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

El aberrante episodio ocurrió a metros de la escuela Chacabuco de Guaymallén, pero había iniciado minutos antes en inmediaciones el arco de Rodeo de la Cruz, donde la menor fue abordada por dos sujetos que luego terminaron violándola.

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La adolescente, producto del vejamen, debió ser internada en el hospital Notti, donde está siendo asistida por distintos profesionales. Mientras tanto, la justicia inició una investigación para identificar a los autores de la agresión.

Brutal abuso sexual a una menor en Guaymallén: la menor está internada

De acuerdo a los pocos datos que dieron a conocer los investigadores, se sabe que la menor volví a su casa, en Kilómetro 8, cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en moto.

Por la fuerza la redujeron y contra su voluntad la trasladaron hasta inmediaciones de la escuela Chacabuco, donde la llevaron hasta un descampado. De acuerdo a la denuncia, en ese lugar, la abusaron sexualmente los dos individuos.

Según fuentes judiciales, tras el ataque los agresores escaparon y la menor pidió ayuda a un camionero, quien la trasladó hasta su casa.

Minutos después de arribar, la adolescente contó lo sucedido y los padres la trasladaron al hospital Notti, donde quedó internada. Desde el centro asistencial confirmaron que la menor había ingresado con signos de un abuso sexual.

El caso es investigado por la fiscalía de delitos sexuales, desde donde ordenaron una serie de pericias para avanzar en la instrucción del caso. Por el momento no hay detenidos.

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