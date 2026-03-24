24 de marzo de 2026
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Tiempo

Ascenso de temperatura y poca nubosidad: el pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes 24 de marzo

En la jornada de este martes se aguarda en la provincia de Mendoza un ascenso en la temperatura máxima. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana.

Se espera buen tiempo para este martes 24 de marzo en la provincia de Mendoza.

Se espera buen tiempo para este martes 24 de marzo en la provincia de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 24 de marzo en la provincia de Mendoza una jornada con poca nubosidad y ascenso de temperatura. Vientos leves del noreste. Riesgo de heladas en el Valle de Uco y sur provincial. Poca nubosidad en cordillera.

A partir de la hora 11.00 y hasta las 20.00, se aguarda circulación leve desde el norte, abarcando toda la provincia. Viento Zonda leve en cordillera Sur, afectando el Sur de Malargüe entre las 14:00 horas. y las 20:00 horas. Posteriormente, ingreso de viento desde el sur con intensidad moderada (promedio de 45 km/h), presente desde las 21:00 horas en la zona sur y hacia la medianoche en el noreste provincial.

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El cielo se presentará despejado durante el día en el llano. A partir de las 23:00 horas, nubosidad sin precipitaciones en Valle de Uco, zona Sur y zona Este. No se esperan precipitaciones.

En alta Montaña el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, algo seminublado a partir de las 14:00 horas en adelante. La temperatura máxima será de 26 °C y la mínima no superará los 9 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Miércoles 25 de marzo: Tiempo bueno, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Cielo poco nuboso en cordillera. Máxima: 25 °C | Mínima: 14 °C.
  • Jueves 26 de marzo: jornada inestable, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Condiciones algo cambiantes hacia el cierre del día. Máxima: 28 °C | Mínima: 13 °C.
  • Viernes 27 de marzo: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 28 ºC | Mínima: 14 ºC
  • Sábado 28 de marzo: Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 26 °C | Mínima: 14 °C
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