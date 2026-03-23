23 de marzo de 2026
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Tiempo

Baja la temperatura: el pronóstico del tiempo en Mendoza para este lunes 23 de marzo

Arrancará ventoso y fresco, con viento y posible inestabilidad, pero mejora hacia la tarde. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana.

Se espera una jornada fresca este lunes en Mendoza.

Se espera una jornada fresca este lunes en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 23 de marzo una jornada con descenso de la temperatura, condiciones ventosas y una mejora progresiva hacia la tarde, cuando se impondrá el cielo despejado.

Según el informe oficial, desde el amanecer se registra circulación de viento sur moderado, principalmente en la zona Este, condición que se mantendrá hasta alrededor de las 11. Este ingreso de aire frío será el principal responsable del descenso térmico en toda la provincia.

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Ya por la tarde, entre las 14 y las 21, se espera un cambio en la circulación, con viento leve del norte tipo brisa, afectando sobre todo al Valle de Uco y la zona Sur, lo que contribuirá a estabilizar las condiciones.

Si bien el reporte general menciona la posibilidad de chaparrones aislados, el detalle indica que el cielo permanecerá completamente despejado durante toda la jornada en el llano, consolidando un escenario de mejora sostenida.

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Podrían presentarse algunos chaparrones aislados durante la jornada.

Podrían presentarse algunos chaparrones aislados durante la jornada.

En alta montaña, el día comenzó parcialmente nublado, pero mejoraría rápidamente durante la mañana, con poca nubosidad y temperaturas frías, con una mínima cercana a los 0°C.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 7°C en Malargüe y de 10°C en el Valle de Uco, mientras que la máxima alcanzará los 21°C en promedio en la provincia.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 24 de marzo: jornada de tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. El cielo estará despejado durante todo el día. Hacia la medianoche ingresará viento sur en la zona Sur, extendiéndose al resto de la provincia durante la madrugada del miércoles. Máxima: 26°C | Mínima: 10–12°C (según zona).
  • Miércoles 25 de marzo: tiempo bueno, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Cielo poco nuboso en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 14°C.
  • Jueves 26 de marzo: jornada inestable, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Condiciones algo cambiantes hacia el cierre del día. Máxima: 28°C | Mínima: 13°C.
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