Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos

Acción solidaria

Kilian, un niño oriundo de San Rafael, enfrenta hoy un desafío de salud junto a su familia, que lo obliga a realizar el tratamiento en el Gran Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

Con solo seis años, Kilian es un niño que debe afrontar, como muchos, la triste noticia de su salud tras ser diagnosticado con leucemia aguda. Oriundo del distrito de El Cerrito, en San Rafael, viajó junto a su familia de Guaymallén para recibir los tratamientos correspondientes en el Hospital Notti.

Sin embargo, pese a la esperanza de superar la enfermedad, la familia de Kilian enfrenta importantes gastos de traslado y alquiler de un hogar cercano al hospital. Por ello, organizarán un té-lotería para recaudar fondos para el menor.

Todos por Kilian: una movida solidaria que podría salvarle la vida

Claudia Villegas, abuela del niño, contó a Noticiero Andino cómo se vivió la preocupación familiar tras conocer el estado de salud de su nieto, quien permanece internado en el Hospital Notti desde hace una semana: "Mi hijo lo llevó a la Guardia en la tarde de agosto porque le salieron unas pelotitas. Le hicieron un análisis de sangre y, el sábado, llamaron del Hospital Schestakow a mi nuera para que se presentara porque los resultados no habían salido bien".

Tras la internación, Kilian y su madre fueron trasladados al nosocomio de Guaymallén, acompañados por otros familiares, donde se confirmó el diagnóstico de leucemia aguda: "Cuando llegó a Mendoza fue directamente al área oncológica. No sabíamos exactamente qué tenía hasta el martes, cuando los médicos nos confirmaron el diagnóstico".

Aunque recibe buena atención médica y acompañamiento familiar, dentro de un mes y medio Kilian será dado de alta, momento en el que la familia enfrentará el mayor desafío económico: "Él va a ser dado de alta y necesitará alquilar un lugar donde no tenga contacto con nadie. El tratamiento durará de 6 a 8 meses, y tenemos que buscar la manera de cubrir el alquiler y que su madre pueda comer e higienizarse".

Cómo será la rifa solidaria por Kilian

Para afrontar estos gastos, la familia organizó un sorteo solidario que ya ha recibido la colaboración de varios vecinos: "Agradezco a toda la gente que ha colaborado. Anoche, mi hijo me dijo que no creía que hubiera tanta gente buena en San Rafael", destacó Claudia.

La actividad continuará el próximo 12 de octubre con un té-lotería: "Nos hemos unido en familia para ayudar a los padres de Kilian, que realmente lo necesitan, son muy humildes".

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Claudia Villegas al 2604384384 o enviar dinero al alias NAHIR.RETA.26.

Conocé la entrevista completa:

Embed - SAN RAFAEL: JUNTAN FONDOS PARA AYUDAR A KILIAN

