Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. En esta nota, te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de septiembre.

niña tomando leche.jpg El Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria entregada por Anses Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025 Según la información de Anses, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a asegurar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

A través de su sitio web, el organismo descentralizado confirmó un aumento del 1,9%, mismo porcentaje que subió la AUH. Este ajuste se aplicó conforme a la movilidad basada en la inflación publicada por el INDEC.

Con esta actualización, el nuevo monto para septiembre es de $43.405. En general, este beneficio se paga en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es importante tener en cuenta que el calendario de pagos se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de septiembre

Documentos terminados en 1: 11 de septiembre

Documentos terminados en 2: 12 de septiembre

Documentos terminados en 3: 15 de septiembre

Documentos terminados en 4: 16 de septiembre

Documentos terminados en 5: 17 de septiembre

Documentos terminados en 6: 18 de septiembre

Documentos terminados en 7: 19 de septiembre

Documentos terminados en 8: 22 de septiembre

Documentos terminados en 9: 23 de septiembre Si querés conocer el calendario de pagos completo de septiembre, ingresá aquí para acceder a la información actualizada.