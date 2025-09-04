El 97% de las motos vendidas en Argentina provienen de la industria nacional

El patentamiento de motos sigue mostrando fuerza en la industria nacional, consolidando al sector como un pilar clave del mercado automotor argentino. En agosto de 2025, se registraron 54.837 unidades, un número que refleja la estabilidad del segmento a pesar de la leve variación anual negativa de 0,93% respecto al mismo mes del año anterior.

En agosto la patente de motos alcanzó las 54.825 unidades , lo que marca un aumento de 0,2% con respecto a julio. Los datos, aportados por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), confirman que la demanda se mantiene sostenida y que la industria nacional continúa liderando la oferta.

Uno de los aspectos más destacados es que más del 97% de las motos patentadas corresponde a producción nacional , lo que representa 53.404 unidades, mientras que solo 1.433 fueron importadas . Este alto porcentaje evidencia el fortalecimiento de la cadena de valor local, generando empleo y desarrollo económico en distintas regiones del país.

El presidente de CAFAM, Lino Stefanuto, afirmó: “ Casi la totalidad de las motos patentadas son de fabricación nacional . Esto refleja el compromiso de nuestras empresas con la economía y el empleo en Argentina. El sector seguirá siendo un motor clave, ofreciendo soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades de los argentinos”.

Distribución geográfica del patentamiento de motos

El patentamiento de este vehículo se concentra en las grandes urbes y alrededores. Buenos Aires lidera con 17.936 unidades, seguida por Santa Fe con 5.935, Córdoba con 4.769 y Chaco con 3.091. En cuanto a las cilindradas, los consumidores muestran clara preferencia por los modelos de baja y media cilindrada, ideales para uso diario y transporte urbano.

Modelos más elegidos por los argentinos

Entre las categorías más demandadas, las CUB Underbone lideran con 31.537 unidades, destacándose por ser económicas, ágiles y de bajo mantenimiento. Las Street, con 10.393 unidades, se consolidan como opción popular para quienes buscan equilibrio entre rendimiento y versatilidad.

Las On Off, con 9.947 unidades, demuestran interés por motos que se adaptan tanto al asfalto como a caminos de tierra, mientras que los Scooters, con 1.944 unidades, continúan siendo una alternativa práctica y cómoda para el transporte urbano, aunque con menor participación en el mercado.

En síntesis, el mercado de motos sigue sólido en Argentina, impulsado por la producción nacional y la demanda sostenida de modelos funcionales y accesibles, consolidando a este segmento como un componente estratégico de la industria automotriz local/ Fuente: Bae Negocios