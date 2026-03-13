13 de marzo de 2026
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Industria

La industria textil profundiza su crisis: Topper al borde de cerrar su única planta en Argentina

La única fábrica de Topper en Argentina atraviesa una crisis en la industria del calzado. En dos años hubo 150 despidos y crece la incertidumbre.

La industria textil profundiza su crisis: topper al borde de cerrar su única planta en Argentina

La industria textil profundiza su crisis: topper al borde de cerrar su única planta en Argentina

Por Sitio Andino Economía

La industria argentina atraviesa un momento crítico y uno de los sectores más golpeados es el textil. En las últimas horas se conoció que la fábrica de Topper ubicada en Tucumán -la única planta que produce calzado e indumentaria de la marca en el país- atraviesa una profunda crisis que podría derivar en su cierre.

Según informó la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), en los últimos dos años la empresa ya concretó 150 despidos y enfrenta un escenario complejo que pone en riesgo la continuidad de su única instalación productiva en el país.

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En los últimos dos años Topper despidió a 150 trabajadores.

En los últimos dos años Topper despidió a 150 trabajadores.

Temor por más despidos y potencial cierre de Topper

Desde el sindicato advierten que, si la planta llega a cerrar, la marca podría desaparecer del mercado argentino. Para evitar nuevos despidos, los trabajadores aceptaron en 2025 una reducción de la jornada laboral, lo que impactó de lleno en sus ingresos.

La medida implicó una baja salarial de entre $150.000 y $200.000 por quincena, lo que dejó a muchos operarios con sueldos cercanos a los $700.000 mensuales, muy por debajo del costo de la canasta básica.

A esto se suma la versión de que la firma abrió un programa de retiros voluntarios, que se pagarían en cuotas, una situación que incrementa la incertidumbre entre los trabajadores sobre el futuro de la planta.

Apertura de importaciones y caída del consumo, entre las causas de la crisis

Desde el sector señalan que la situación responde a varios factores que afectan a la industria textil nacional. Entre ellos mencionan la apertura de importaciones, el crecimiento de las compras digitales en el exterior y la pérdida del poder adquisitivo, que impacta directamente en las ventas.

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La industria textil ha sido una de las más afectada por la apertura de importaciones y la pérdida de poder adquisitivo.

La industria textil ha sido una de las más afectada por la apertura de importaciones y la pérdida de poder adquisitivo.

En ese contexto, la propia empresa argumenta que la crisis se explica por la caída del consumo interno y por el impacto que tiene el ingreso de productos importados en el mercado local.

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