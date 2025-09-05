Lanzamiento

El nuevo Volkswagen Tera fue presentado en la sucursal de San Rafael con beneficios exclusivos y la máxima calificación en seguridad.

Por Sitio Andino Economía

Territorio Yacopini presentó en las instalaciones de la sucursal San Rafael de Yacopini Süd, el nuevo modelo Volkswagen Tera, un auto hecho especialmente para Sudamérica con un diseño innovador, de un segmento que está predominando en los mercados como el argentino, es decir, un SUV del segmento B chico.

El Tera es el quinto lanzamiento de una estrategia de Volkswagen que se basa en 17 presentaciones hasta 2028.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 12.12.38 (1)
Territorio Yacopini presentó en las instalaciones de la sucursal San Rafael de Yacopini Süd, el nuevo modelo Volkswagen Tera.

Versiones disponibles en Argentina

El Tera llega en cuatro versiones, todas con precios promocionales y beneficios exclusivos:

  • Trend: motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 marchas. Seis airbags, faros full LED, control crucero, detector de fatiga y tablero digital de 8”.
  • Comfortline: motor 1.0 turbo TSI de 101 CV, caja automática de 6 marchas. Llantas de aleación de 16” y control crucero adaptativo opcional.
  • Highline: motor turbo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, climatizador automático, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, tapizados en cuero.
  • Outfit: tope de gama. Motor 1.0 170 TSI automático, techo bitono y detalles exclusivos.
WhatsApp Image 2025-09-05 at 12.12.37
Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad.

Las versiones superiores incluyen tablero digital de 10 pulgadas, cargador inalámbrico, climatizador automático y tapizados en cuero, para mejorar la experiencia de conducción. En cuanto a los valores, en el mes de julio tenía un precio lanzamiento inferior a los $30 millones para la versión base, y alrededor de $36 millones en la Highline.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 12.12.39

Máxima seguridad asegurada

El Tera obtuvo la máxima calificación en Latin NCAP, con cinco estrellas en protección para adultos y niños. Los principales componentes son:

  • Seis airbags.
  • Control de estabilidad y tracción.
  • Detector de fatiga.
  • Monitor de presión de neumáticos.
  • Frenado autónomo de emergencia (según versión).
  • Asistencias avanzadas como mantenimiento de carril y alerta de punto ciego.
