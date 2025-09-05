Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad.

Territorio Yacopini presentó en las instalaciones de la sucursal San Rafael de Yacopini Süd, el nuevo modelo Volkswagen Tera , un auto hecho especialmente para Sudamérica con un diseño innovador, de un segmento que está predominando en los mercados como el argentino, es decir, un SUV del segmento B chico.

Tiene tecnología de confort y cinco estrellas en seguridad , es decir, la máxima graduación en un auto. Es un vehículo muy accesible para los clientes.

A tener en cuenta Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025

El Tera es el quinto lanzamiento de una estrategia de Volkswagen que se basa en 17 presentaciones hasta 2028.

El Tera llega en cuatro versiones , todas con precios promocionales y beneficios exclusivos:

Territorio Yacopini presentó en las instalaciones de la sucursal San Rafael de Yacopini Süd, el nuevo modelo Volkswagen Tera.

Trend : motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 marchas. Seis airbags, faros full LED, control crucero, detector de fatiga y tablero digital de 8”.

: motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 marchas. Seis airbags, faros full LED, control crucero, detector de fatiga y tablero digital de 8”. Comfortline : motor 1.0 turbo TSI de 101 CV, caja automática de 6 marchas. Llantas de aleación de 16” y control crucero adaptativo opcional.

: motor 1.0 turbo TSI de 101 CV, caja automática de 6 marchas. Llantas de aleación de 16” y control crucero adaptativo opcional. Highline : motor turbo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, climatizador automático, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, tapizados en cuero.

: motor turbo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, climatizador automático, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, tapizados en cuero. Outfit: tope de gama. Motor 1.0 170 TSI automático, techo bitono y detalles exclusivos.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 12.12.37 Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad.

Las versiones superiores incluyen tablero digital de 10 pulgadas, cargador inalámbrico, climatizador automático y tapizados en cuero, para mejorar la experiencia de conducción. En cuanto a los valores, en el mes de julio tenía un precio lanzamiento inferior a los $30 millones para la versión base, y alrededor de $36 millones en la Highline.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 12.12.39

Máxima seguridad asegurada

El Tera obtuvo la máxima calificación en Latin NCAP, con cinco estrellas en protección para adultos y niños. Los principales componentes son:

Seis airbags.

Control de estabilidad y tracción.

Detector de fatiga.

Monitor de presión de neumáticos.

Frenado autónomo de emergencia (según versión).

Asistencias avanzadas como mantenimiento de carril y alerta de punto ciego.