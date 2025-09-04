Lanzamiento

Nuevo Volkswagen Tera disponible en Territorio Yacopini, con cuatro versiones y máxima seguridad

El nuevo SUV de la marca alemana llegó a Mendoza de la mano de una concesionaria con casi 20 años en el mercado. Conocé el nuevo modelo.

Gentileza
 Por Sofía Pons

Territorio Yacopini presentó el nuevo modelo de Volkswagen, un vehículo que combina lo mejor de los éxitos de la marca: el Escarabajo, el Gol y el Golf. La empresa alemana busca marcar otro hito en la industria automotriz y en Mendoza ya se puede adquirir el auto al que llamaron Tera.

La Bodega Los Toneles fue el escenario del lanzamiento de la nueva apuesta de Volkswagen, de la mano de Territorio Yacopini en Mendoza. "Es un auto urbano que realmente viene a competir y va a ser líder en su segmento. Creemos que con la unidad de negocio del plan de ahorro van a poder hacer uso del cambio de modelo. Eso significa muchísimo, porque quien se ha suscrito a un Polo, se puede cambiar a un Tera", indicó el anfitrión Adrián “Chino” Yacopini, propietario de la concesionaria.

"Para la marca es un ícono que realmente resalta en diseño, en motor y en seguridad con seis airbags" - Adrián Yacopini.

02 de setiembre de 2025. Presentación Volskwagen Tera, Yacopini Süd, Bodega Los Toneles
El público escuchó atentamente las particularidades del Tera.

Volkswagen Tera: las características del nuevo SUV disponible en Yacopini

El gerente general de Territorio Yacopini, Sergio Montanaro, brindó detalles acerca de las prestaciones del Tera. "Es un auto hecho especialmente para Sudamérica. Es un diseño innovador, de un segmento que está predominando en los mercados como el argentino, es decir un SUV del segmento B chico", indicó.

02 de setiembre de 2025. Presentación Volskwagen Tera, Yacopini Süd, Bodega Los Toneles
A la espera del descubrimiento del nuevo modelo.

Además, agregó: "Tiene tecnología de confort y cinco estrellas en seguridad, es decir la máxima graduación en un auto. Va a ser un vehículo muy accesible para los clientes".

El Tera es el quinto lanzamiento de una estrategia de Volkswagen que se basa en 17 presentaciones hasta 2028.

Yacopini presentación de Volkswagen Tera
El lanzamiento del Volkswagen Tera combinó gastronomía, vino y música en un momento para compartir con amigos.

Versiones disponibles en Argentina

El Tera llega en cuatro versiones, todas con precios promocionales y beneficios exclusivos:

  • Trend: motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 marchas. Seis airbags, faros full LED, control crucero, detector de fatiga y tablero digital de 8”.
  • Comfortline: motor 1.0 turbo TSI de 101 CV, caja automática de 6 marchas. Llantas de aleación de 16” y control crucero adaptativo opcional.
  • Highline: motor turbo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, climatizador automático, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, tapizados en cuero.
  • Outfit: tope de gama. Motor 1.0 170 TSI automático, techo bitono y detalles exclusivos.
    Volkswagen Ter territorio Yacopini

"Es un Volkswagen, por lo que asegura materiales nobles, hace que uno se sienta muy cómodo dentro del auto, parece un vehículo de gama superior", indicó Montanaro.

Yacopini presentación de Volkswagen Tera

Las versiones superiores incluyen tablero digital de 10 pulgadas, cargador inalámbrico, climatizador automático y tapizados en cuero, para mejorar la experiencia de conducción. En cuanto a los valores, en el mes de julio tenía un precio lanzamiento inferior a los $30 millones para la versión base, y alrededor de $36 millones en la Highline.

“Tuvimos una asignación de 30 unidades y se vendieron todas. Tuvimos que pedir un cupo extra, lo cual nos llena de orgullo porque demuestra que en Mendoza la aceptación fue inmediata”, expresó el gerente.

Yacopini presentación de Volkswagen Tera

Máxima seguridad asegurada

El Tera obtuvo la máxima calificación en Latin NCAP, con cinco estrellas en protección para adultos y niños. Los principales componentes son:

  • Seis airbags.
  • Control de estabilidad y tracción.
  • Detector de fatiga.
  • Monitor de presión de neumáticos.
  • Frenado autónomo de emergencia (según versión).
  • Asistencias avanzadas como mantenimiento de carril y alerta de punto ciego.
Embed - Llegó Tera || Volkswagen Argentina

Dónde se puede ver y adquirir

El Volkswagen Tera ya está disponible en Mendoza a través del concesionario oficial Yacopini Süd, empresa con 19 años de trayectoria. "Nuestros vendedores, equipo de administración, los chicos del lavadero y del taller, se preocupan mucho para siempre estar al lado de nuestros clientes", expresó el gerente.

Las vías de contacto para realizar consultas en Territorio Yacopini son:

  • WhatsApp: 2615940365
  • Sucursales: San Martín Sur 600 (Godoy Cruz) y Mitre 721 (San Rafael)
  • Redes sociales: @territorioyacopinimendoza
Yacopini presentación de Volkswagen Tera

