ECONOMÍA FAMILIAR

Tres estrategias simples para ahorrar en el supermercado sin resignar calidad

Tres formas simples de ahorrar en el supermercado aprovechando promociones y planificación para mantener un consumo de calidad.

Tres estrategias simples para ahorrar en el supermercado sin resignar calidad

Tres estrategias simples para ahorrar en el supermercado sin resignar calidad

Foto: Cristian Lozano
 Por Paula Pia Ariet

El supermercado es uno de los lugares donde el dinero se escapa sin darnos cuenta: promociones engañosas, compras impulsivas y productos que se vencen antes de ser usados. Identificar lo que realmente necesitás te permite organizarte mejor, aprovechar promociones reales y maximizar tu ahorro en cada compra.

Antes de crear una estrategia de compra, primero es necesario visibilizar lo que realmente se necesita. Este paso es clave para gastar menos sin resignar calidad y capacidad de consumo. Muchas veces creemos que “no sabemos en qué se va la plata”, pero en realidad no prestamos atención a nuestros hábitos de consumo.

Lee además
supermercados carrefour sorprende al mercado con la compra de super a ¿que hay detras?
Negocios

Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?
Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Tres estrategias útiles para ahorrar en supermercado

1. Mirá más allá de la etiqueta grande

No todo lo que parece barato lo es. En Argentina, los envases cambian de tamaño y la diferencia no siempre salta a la vista. Por eso, el dato clave es el precio por kilo o litro, no el número en grande en la góndola.

Un ejemplo: el paquete de arroz más chico puede costar menos, pero al dividirlo por peso sale más caro que el de mayor tamaño. Las apps de supermercados ayudan a comparar, pero el hábito más importante es detenerte a mirar la letra chica.

2. La lista como aliada del bolsillo

Ir al súper sin lista es como entrar a una cancha sin estrategia: perdés de entrada. Una lista ordena evita compras innecesarias y te permite planificar. Si armás un menú semanal, comprás lo justo y aprovechás mejor lo que adquirís.

Por ejemplo, una calabaza puede servir para un puré, una sopa y un relleno de tarta: tres comidas por el precio de un solo producto. Además, reducís desperdicios, que al final representan dinero que estamos gastando de más. Generalmente, en el súper lo imprescindible está al final: pasas por un montón de productos que son hermosos pero no son lo que necesitas ahora.

consumo supermercado
El precio por kilo y realizar una lista son dos estrategias fundamentales para mejorar las compras en supermercado.

El precio por kilo y realizar una lista son dos estrategias fundamentales para mejorar las compras en supermercado.

3. Cambiá dónde y cómo comprás

El súper no siempre es la mejor opción para todo. Las frutas y verduras suelen ser más frescas y económicas en las verdulerías de barrio o ferias locales. Para productos de limpieza y no perecederos, los mayoristas son aliados: podés organizarte con vecinos o familiares para comprar en conjunto.

También vale estar atento a los descuentos de bancos o billeteras virtuales: cambiar el día de compra puede representar un ahorro del 20% o más.

Mejorar la administración de gastos diarios

El contexto actual en Argentina nos invita a repensar cada gasto. No se trata de vivir con menos calidad, sino de ser más conscientes de lo que realmente necesitamos y aprender a comprar con inteligencia. Cada peso cuidado se traduce en un poco más de tranquilidad, y en tiempos de incertidumbre, esa tranquilidad también vale oro.

Sobre Gestión Capital Humano

La consultora Gestión Capital Humano conecta el talento de las personas con las necesidades de las empresas, potenciando la productividad y el logro de objetivos organizacionales.

Gestión Capital Humano utiliza el software “Yam Capital Humano”, diseñado para optimizar las tareas operativas del área de recursos humanos. Su sistema se adapta a empresas de cualquier tamaño, facilitando la gestión diaria y aumentando la eficiencia del equipo.

El siguiente video muestra sus funcionalidades principales:

Embed - YAM Capital Humano: Revolucionando la Gestión de Recursos Humanos

Temas
Seguí leyendo

Cuáles son las promociones que ofrecen bancos y billeteras virtuales en el inicio de septiembre

Última semana de agosto: las mejores promociones bancarias en supermercados, combustibles y ropa

La UNCUYO y Energía firman un convenio para formar profesionales en minería y sostenibilidad

Quién es Michael Milken, el polémico anfitrión de Javier Milei en Estados Unidos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de septiembre de 2025

Jubilación incierta: cada vez más jóvenes buscan respaldo en seguros de retiro

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en septiembre de 2025

El ranking de los 10 autos más baratos en el mercado argentino en agosto 2025

LO QUE SE LEE AHORA
supermercados carrefour sorprende al mercado con la compra de super a ¿que hay detras?
Negocios

Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

Mendoza recuerda cada 4 de septiembre a la adolescente en un día de memoria y justicia
Símbolo de lucha

A 13 años del crimen de Johana Chacón, Mendoza la recuerda con memoria y justicia

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Grave accidente vial en Coquimbito, Maipú. 
No hubo heridos de gravedad

Se quedó dormida y causó un choque en cadena en Maipú

El lugar donde fue asistida la víctima de trata de personas. 
operativo policial

Rescataron a una víctima de trata de personas en pleno Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Más del 70% de las muertes en Mendoza se atribuyen a enfermedades crónicas. Imagen de archivo
Estadísticas

Cerca del 70% de las muertes en Mendoza se atribuyen a enfermedades crónicas

Por Natalia Mantineo
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, encabezaron la presentación del último envío de equipamiento informático.
TECNOLOGÍA

El Gobierno de Mendoza invirtió $2.000 millones en computadoras y tablets para la salud: cómo se destinarán

Por Cecilia Zabala
Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura