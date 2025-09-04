Tres estrategias simples para ahorrar en el supermercado sin resignar calidad

El supermercado es uno de los lugares donde el dinero se escapa sin darnos cuenta: promociones engañosas, compras impulsivas y productos que se vencen antes de ser usados. Identificar lo que realmente necesitás te permite organizarte mejor, aprovechar promociones reales y maximizar tu ahorro en cada compra.

Antes de crear una estrategia de compra, primero es necesario visibilizar lo que realmente se necesita . Este paso es clave para gastar menos sin resignar calidad y capacidad de consumo. Muchas veces creemos que “no sabemos en qué se va la plata”, pero en realidad no prestamos atención a nuestros hábitos de consumo.

No todo lo que parece barato lo es. En Argentina, los envases cambian de tamaño y la diferencia no siempre salta a la vista. Por eso, el dato clave es el precio por kilo o litro , no el número en grande en la góndola.

Un ejemplo: el paquete de arroz más chico puede costar menos, pero al dividirlo por peso sale más caro que el de mayor tamaño. Las apps de supermercados ayudan a comparar, pero el hábito más importante es detenerte a mirar la letra chica.

2. La lista como aliada del bolsillo

Ir al súper sin lista es como entrar a una cancha sin estrategia: perdés de entrada. Una lista ordena evita compras innecesarias y te permite planificar. Si armás un menú semanal, comprás lo justo y aprovechás mejor lo que adquirís.

Por ejemplo, una calabaza puede servir para un puré, una sopa y un relleno de tarta: tres comidas por el precio de un solo producto. Además, reducís desperdicios, que al final representan dinero que estamos gastando de más. Generalmente, en el súper lo imprescindible está al final: pasas por un montón de productos que son hermosos pero no son lo que necesitas ahora.

3. Cambiá dónde y cómo comprás

El súper no siempre es la mejor opción para todo. Las frutas y verduras suelen ser más frescas y económicas en las verdulerías de barrio o ferias locales. Para productos de limpieza y no perecederos, los mayoristas son aliados: podés organizarte con vecinos o familiares para comprar en conjunto.

También vale estar atento a los descuentos de bancos o billeteras virtuales: cambiar el día de compra puede representar un ahorro del 20% o más.

Mejorar la administración de gastos diarios

El contexto actual en Argentina nos invita a repensar cada gasto. No se trata de vivir con menos calidad, sino de ser más conscientes de lo que realmente necesitamos y aprender a comprar con inteligencia. Cada peso cuidado se traduce en un poco más de tranquilidad, y en tiempos de incertidumbre, esa tranquilidad también vale oro.

