El ranking de los 10 autos más baratos en el mercado argentino en agosto 2025

El patentamiento de automóviles mostró en agosto un retroceso respecto de julio, aunque en la comparación interanual el balance resulta ampliamente positivo: el sector exhibió un crecimiento del 31,7% . En ese marco, la adquisición de un vehículo cero kilómetro continúa siendo una decisión sostenida en el consumo de los argentinos.

Con este escenario, Sitio Andino relevó cuáles son los autos más baratos disponibles en el mercado local, una información clave para quienes planean invertir en un nuevo vehículo .

MERCADO AUTOMOTOR El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , los diez modelos más accesibles se ubican en una franja de precios que va desde los $22.000.000 hasta los $28.500.000.

El ranking lo encabeza el Renault Kwid , seguido por modelos de Fiat, Chevrolet, Citroën, Toyota y Peugeot. El listado completo quedó conformado de la siguiente manera:

El ranking lo encabeza el Renault Kwid, seguido por modelos de Fiat y Chevrolet, entre otros.

Renault Kwid: $22.160.000

Fiat Mobi: $24.096.000

Hyundai HB20: $25.400.000

Fiat Fiorino: $27.459.000

Chevrolet Onix: $27.477.900

Citroën C3: $27.840.000

Fiat Argo: $27.898.000

Fiat Cronos: $27.959.000

Toyota Yaris: $28.324.000

Peugeot 208: $28.540.000

Patentamientos en Mendoza durante agosto 2025

En lo que respecta a la provincia de Mendoza, ACARA informó que se patentaron 2.263 unidades en agosto, lo que ubicó a la provincia en el quinto lugar del ranking nacional.

Los primeros puestos fueron para Buenos Aires (15.451), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10.146), Córdoba (5.893) y Santa Fe (5.092).

El mercado automotor continúa en ascenso

Si bien agosto mostró un retroceso del 13% frente a julio, el mercado automotor todavía mantiene un impulso sólido en 2025. La baja coincide con un escenario de volatilidad cambiaria y algunas demoras administrativas en el sistema.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó: “La caída respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar en las últimas semanas, que siempre genera sensibilidad. Además, se produjeron demoras que trasladaron varios patentamientos a septiembre”. De esta manera, se espera que el próximo mes muestre cifras más alentadoras para el sector.