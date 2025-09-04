Tomá nota

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en septiembre de 2025

La Prestación Alimentar que entrega la Anses es una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Conocé cuánto se cobra en septiembre y cuándo se acredita.

Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, es una asistencia económica mensual que otorga la Anses para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. En esta nota, te contamos cuánto cobrarán los beneficiarios y cuándo se realizará el pago correspondiente al mes de septiembre.

Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en septiembre los beneficiarios recibirán la misma suma que en agosto, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:

  • Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Si querés consultar el calendario de pagos completo para septiembre, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada. / La Nación

