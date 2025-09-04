Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de septiembre de 2025

Anses informa que continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas iniciadas en agosto.

ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de septiembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de septiembre de 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este jueves 4 de septiembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

anses-8.jpg
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de septiembre de 2025

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Agosto - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.
  • Agosto - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.
Lee además
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en septiembre de 2025
Tomá nota

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en septiembre de 2025
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de agosto, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de este mismo mes.

Calendario, Anses.jpg
ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de septiembre

ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de septiembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Desempleo Plan 2

  • Agosto: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de septiembre al 10 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de septiembre de 2025

Cómo verificar en ANSES el alta en el Programa Sumar

ANSES: quiénes cobran este martes 2 de septiembre de 2025

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para septiembre 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 29 de agosto de 2025

Cómo saber si vas a cobrar el Progresar de ANSES en septiembre 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 27 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
supermercados carrefour sorprende al mercado con la compra de super a ¿que hay detras?
Negocios

Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza. 
Grave denuncia

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Te Puede Interesar

Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo.
Repercusión en Mendoza

Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo

Por Natalia Mantineo
La justicia descartó la comisión de un delito por parte de Alfredo Cornejo, tal como planteó Anabel Fernández Sagasti. 
Por el traspaso de rutas

Archivan la denuncia penal de Anabel Fernández Sagasti contra Alfredo Cornejo

Por Cecilia Zabala
Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?
Negocios

Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?

Por Marcelo López Álvarez