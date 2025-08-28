Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025

Anses informa que finaliza el pago a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, junto con la Prestación por Desempleo del Plan 1.

ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025
ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025
Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este jueves 28 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan documentos finalizados en 8 y 9, recibirán su pago correspondiente.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este miércoles 27 de agosto de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 27 de agosto de 2025
Becas Progresar en septiembre 2025: ¿ANSES aumentará el monto del beneficio?
Para tener en cuenta

Becas Progresar en septiembre 2025: ¿ANSES aumentará el monto del beneficio?

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Agosto - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.
  • Agosto - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de agosto, las terminaciones 8 y 9 podrán obtener este importe.

calendario, Anses.jpg
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario completo para el mes de agosto

ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de agosto

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para agosto 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: viernes 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Desempleo Plan 2

  • Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 31 de julio al 11 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este martes 26 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 25 de agosto de 2025

De qué trata el nuevo programa de beneficios de ANSES para jubilados

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de agosto de 2025

Becas Progresar: motivos por los que no recibirías el pago en septiembre 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 21 de agosto de 2025

El primer efecto de "Petri candidato": colocó un hombre de su entorno en Anses Mendoza

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo y dónde reclamar si no cobraste el beneficio en agosto 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios
Consumo

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Más de dos cuadras de ciudadanos para pedir justicia por el femicidio de Rocio Collado.  video
reclamo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Te Puede Interesar

Qué posición adoptaron los diez mendocinos en el Congreso video
Congreso nacional

El rol invisible de los diputados mendocinos en la tensa visita de Francos al Congreso

Por Facundo La Rosa
Controladores aéreos cancelaron el paro tras concretar un acuerdo con la Nación
Negociación

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Por Sitio Andino Economía
Casa Rosada reportó las obras que ejecuta en Mendoza y aquellas que frenó en territorio provincial video
Informe de gestión de Guillermo Francos

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Por Facundo La Rosa