BiciTran cumple años: el servicio de transporte es utilizado por casi 144 mil mendocinos

Este viernes, al cumplirse el segundo aniversario de BiciTran, los usuarios del Gran Mendoza registrados podrán acceder a varios beneficios gratuitos.

BiciTran, el servicio de transporte que es utilizado por casi 144 mil mendocinos, cumple años.

 Por Natalia Mantineo

El sistema de bicicletas compartidas BiciTran, consolidado como una alternativa de movilidad sustentable en el Gran Mendoza, celebra este viernes dos años de existencia. La respuesta al servicio ha sido muy buena por parte de los mendocinos, a tal punto que casi 144 mil usuarios ya lo utilizan.

Para conmemorar este hito, la Secretaría de Servicios Públicos organizó una jornada especial: los usuarios registrados podrán usar las más de 550 bicicletas de la red de manera libre y gratuita, en un horario especial de 15 a 20.

Según informaron desde Servicios Públicos, los beneficiarios podrán realizar hasta cinco viajes de una hora cada uno, con un breve intervalo de cinco minutos entre cada recorrido.

bicitran bicicleta.jpeg
En la actualidad, el servicio de BiciTran es utilizado por casi 144 mil mendocinos.

BiciTran, dos años de impacto ambiental y social

Desde su lanzamiento, BiciTran promovió activamente el uso de la bicicleta como una forma de transporte urbano. Los números que se desprenden de estos dos años de operación son contundentes:

  • 143.493 usuarios registrados en la aplicación.

  • Se han concretado 338.678 viajes en la red.

  • Los ciclistas han recorrido más de 1.270.284 kilómetros.

  • Se ha evitado la emisión de 34.243 kg de dióxido de carbono, un aporte significativo a la lucha contra el cambio climático.

Según refirieron desde el Gobierno de Mendoza, el éxito de BiciTrán no solo se mide en la cantidad de viajes, sino en el cambio de paradigma que propone: una ciudad más amigable, menos contaminada y con opciones de movilidad saludables para sus habitantes.

BiciTran, funcionamiento y costos

El servicio es accesible para cualquier persona mayor de 16 años, aunque los menores de 18 deben registrarse bajo la tutela de un adulto. Para comenzar a usarlo, es necesario descargar la aplicación oficial o dirgirse a una de las estaciones y escanear el código QR de una bicicleta.

El uso estándar permite viajes de hasta 60 minutos. Si se excede ese tiempo, se cobrará un costo adicional. El precio por viaje es de $1.000, equivalente al valor del pasaje de colectivo en Mendoza.

Para los usuarios frecuentes, hay opciones más económicas:

  • Abono de 5 viajes: por $2.800 se puede usar la bicicleta cinco veces consecutivas, con un minuto de espera entre cada viaje.

  • Abono mensual: una tarifa de $28.500 permite usar el servicio por 24 horas a partir del primer uso.

  • Abono anual: por $214.000, tienen acceso al servicio durante 24 horas desde que realizas el primer viaje.

