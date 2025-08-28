Te puede servir

Cómo saber si vas a cobrar el Progresar de ANSES en septiembre 2025

Si querés saber si cobrarás el Progresar en el mes de septiembre, descubrí cómo consultar tu pago de manera rápida y sencilla en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó mediante sus medios oficiales la información actualizada sobre el programa Progresar. En esta nota, te explicamos paso a paso cómo consultar si vas a recibir el beneficio correspondiente durante el mes de septiembre.

Consultá si vas a cobrar el Progresar en septiembre 2025

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Para continuar recibiendo el programa, los titulares deben cumplir con ciertos requisitos académicos y administrativos, como presentar los certificados correspondientes y completar la inscripción dentro de los plazos establecidos.

Si querés verificar si recibirás el pago en septiembre de 2025, podés hacerlo a través del portal Mi ANSES. Solo necesitás tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para ingresar. Una vez dentro, dirigite a la sección “Mis Cobros”, donde podrás consultar si tu pago está asignado o pendiente, y conocer la fecha exacta de acreditación de la beca.

También podés hacer la consulta desde la app Mi Argentina. Solo iniciá sesión con tus datos personales, accedé al apartado de programas sociales y verificá el estado de tu Progresar. Allí podrás ver la fecha de cobro y confirmar si estás incluido en el padrón de beneficiarios del mes.

Si querés saber si ANSES aumentará el monto del Progresar en septiembre, hacé click aquí y enterate de todos los detalles.

