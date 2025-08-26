Becas Progresar en septiembre 2025: ¿ANSES aumentará el monto del beneficio?

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó aumentos en sus distintas prestaciones para septiembre. Muchos beneficiarios se preguntan qué pasará con el monto del programa Progresar. En esta nota, te contamos todos los detalles y novedades al respecto.

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Según información oficial, el aumento general del 1,9% destinado a las prestaciones, basado en la inflación reportada por el INDEC, no se aplicará a quienes reciben esta ayuda económica educativa, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por lo tanto, el monto bruto mensual se mantendrá en $35.000, pero se depositará solo el 80% del monto ($28.000). Recién a fines de año, cuando el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada, se habilita el cobro de los porcentajes retenidos en el ciclo lectivo.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha anunciado ninguna actualización ni aumento en el monto de este beneficio estudiantil, por lo que se mantiene vigente el mismo esquema de pagos.