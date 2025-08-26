Para tener en cuenta

Becas Progresar en septiembre 2025: ¿ANSES aumentará el monto del beneficio?

La Anses confirmó aumentos en varias prestaciones para septiembre. ¿Qué pasará con el monto del Progresar? Te contamos todos los detalles.

 Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó aumentos en sus distintas prestaciones para septiembre. Muchos beneficiarios se preguntan qué pasará con el monto del programa Progresar. En esta nota, te contamos todos los detalles y novedades al respecto.

Qué pasará con el monto de las Becas Progresar en septiembre 2025

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Según información oficial, el aumento general del 1,9% destinado a las prestaciones, basado en la inflación reportada por el INDEC, no se aplicará a quienes reciben esta ayuda económica educativa, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por lo tanto, el monto bruto mensual se mantendrá en $35.000, pero se depositará solo el 80% del monto ($28.000). Recién a fines de año, cuando el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada, se habilita el cobro de los porcentajes retenidos en el ciclo lectivo.

