18 de marzo de 2026
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Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

¿No cobraste el Progresar de marzo? En esta nota, te contamos las posibles causas y qué debés hacer para normalizar la situación.

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026
Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026
Por Juan Pablo Strappazzon

En los últimos días, varios beneficiarios del programa Progresar de Anses informaron que no recibieron el pago correspondiente a marzo. Desde sus medios oficiales, la entidad aclaró los posibles motivos de esta situación. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

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El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

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A través de múltiples canales de comunicación, una considerable cantidad de beneficiarios ha expresado su malestar y preocupación por el hecho de no haber percibido aún el pago correspondiente a sus prestaciones del mes de febrero.

Según informó la Anses, esta situación se puede deber a estos motivos:

  • Información desactualizada: La falta de actualización en los datos personales registrados en ANSES o en el sistema puede generar inconvenientes.
  • Retrasos administrativos: En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras.
  • Suspensión temporal del beneficio: El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro.
  • Falta de validación educativa: Es necesario que la institución educativa confirme la regularidad académica del estudiante para que el beneficio continúe vigente.

A continuación, te explicamos los requisitos adicionales que se deben cumplir si o si para continuar cobrando, según el programa:

Progresar Superior

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
  • Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
  • Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
  • Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
  • Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
  • Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
  • Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Trabajo

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
  • Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
  • Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Progresar Obligatorio

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.
  • Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
  • La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
  • Cumplir con la condición de alumno regular.
  • Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

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