Obra pública

Vialidad habilita dos accesos clave en la Variante Palmira que mejorarán la conexión entre Mendoza y Chile

 Por Florencia Martinez del Rio

La Dirección Nacional de Vialidad informó que este jueves habilitarán parcialmente dos rulos de ingreso a la Variante Palmira en la intersección de ruta 7 y ruta 40. Es una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza debido a su conexión con Chile y la gran cantidad de transporte de carga pesada que circula.

Entrará en funcionamiento el rulo noreste de ingreso a la Ruta Nacional 7, desde el sur, transitando por Ruta Nacional 40, para ir hacia el vecino país. También el rulo sureste para los vehículos que ingresen por la Ruta Nacional 7 hacia Mendoza desde territorio chileno.

Ambos continúan en obra, por lo que en la zona seguirá habiendo cortes provisorios "para tareas relativas a la ejecución del proyecto", explicó Vialidad.

La obra cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Comenzó oficialmente en mayo del 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, pero siguió en la de Alberto Fernández y debió terminarse en el 2020. Finalmente, culminará durante el mandato de Javier Milei, luego de diversos conflictos y paralizaciones.

obra pública La Variante Palmira Agrelo.jpg
Variante Palmira.

Variante Palmira.

Una obra estratégica para la provincia de Mendoza

La Variante Palmira tiene una longitud de 36,5 kilómetros de doble vía, entre Palmira y Agrelo. Según lo estimado, permite un ahorro de 25 kilómetros para quienes se dirigen hacia la ruta internacional a Chile o al sur de la provincia de Mendoza o viceversa. Esta obra, prevé el Gobierno, producirá una reducción del tránsito pesado en el Acceso Sur a Mendoza y en el Acceso Este, en el sector comprendido entre Palmira y el Acceso Sur.

La obra en general constará de dos calzadas separadas de 7,30 metros de ancho, con banquinas de 3 metros, siendo su coronamiento de 13,30 metros y un cantero central de 12 metros de ancho. El separador central se materializa con una baranda rígida.

Esta variante intercepta rutas nacionales, provinciales, vías ferroviarias y el camino de servicio del yacimiento Barrancas de YPF. En todos los casos, los cruces se realizaron a distinto nivel, y cruza, además, el río Mendoza en las cercanías del Parque Chachingo, en Maipú, lo hizo necesaria la construcción de 20 puentes.

