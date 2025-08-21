Te puede interesar

Becas Progresar: motivos por los que no recibirías el pago en septiembre 2025

En septiembre, muchos beneficiarios podrían quedar fuera del programa Progresar. Te contamos las causas y cómo no perder el beneficio.

Becas Progresar: motivos por los que no recibirías el pago en septiembre 2025

Becas Progresar: motivos por los que no recibirías el pago en septiembre 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es común que algunos beneficiarios sufran la suspensión del pago del programa Progresar. Durante septiembre, varios podrían quedar excluidos por diferentes motivos. En esta nota, te explicamos cuáles son las causas y qué aspectos debés considerar para no perder el beneficio.

becas progresar, Progresar.jpg
Estos son los requisitos para no perder el cobro de Progresar en septiembre

Estos son los requisitos para no perder el cobro de Progresar en septiembre

Becas Progresar: motivos por los que no recibirías el pago en septiembre 2025

De acuerdo con la información oficial, en septiembre de 2025 se suspenderá el pago de las Becas Progresar a los beneficiarios que no cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Lee además
Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto
Te puede interesar

Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto
Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025
Importante

Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025

Entre las principales causas por las que un estudiante podría quedar excluido del cobro ese mes, se destacan:

  • Haber finalizado su carrera (ya sea un grado, tecnicatura o profesorado).
  • No cumplir con los requisitos específicos del subprograma al que pertenece.
  • Exceder en más de dos años el plazo previsto para completar los estudios.
  • Haber sido dado de baja anteriormente por motivos atribuibles al propio estudiante.
  • Percibir otra beca educativa de similares características otorgada por la Secretaría de Educación.
  • Postularse a una tercera carrera tras haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias anteriores.
  • Estar registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias o tener familiares directos que lo estén.
  • Incumplir cualquier otra condición establecida en el reglamento vigente del programa.

A continuación, te detallamos los requisitos adicionales que es indispensable cumplir para poder seguir cobrando el programa:

Progresar Superior

  • Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.
  • Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.
  • No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.
  • Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).
  • Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.
  • Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.
  • Presentar el avance académico requerido.
  • Tener el esquema de vacunación actualizado.
  • Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

  • Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.
  • Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.
  • El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

  • Tener entre 16 y 24 años y residencia legal en el país de al menos dos años.
  • El ingreso familiar debe ubicarse por debajo de tres SMVM (con excepciones en caso de discapacidad).
  • Ser alumno regular y demostrar progreso académico.
  • Contar con el esquema de vacunación correspondiente o en curso.
  • Participar en los cursos de orientación vocacional y laboral que el programa exige para acceder al total del beneficio.

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades vinculadas con el programa Progresar (incluyendo actualizaciones sobre pagos, requisitos, inscripciones y fechas importantes) te invitamos a hacer clic aquí y acceder a la información completa.

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: qué hacer si fue rechazada, cómo reclamar y hasta cuándo hay tiempo

Coninagro afirma que se pueden comprar más alimentos con el salario

Dónde comprar jeans más baratos: supermercados ofrecen hasta 50% de descuento

Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025

Cómo controlar el gasto hormiga para potenciar tu economía y hacer que tu salario rinda más

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Shein y el boom del comercio electrónico: todo lo que tenés que saber para comprar sin problemas

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Las Más Leídas

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza
El clima

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza

Te Puede Interesar

El Senado aprobó el proyecto de financiamiento universitario. video
Más presupuesto

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de financiamiento universitario y es ley

Por Sofía Pons
Persiste el mal tiempo en el Paso Los Libertadores y el corredor continuará cerrado
Temporal

Persiste el mal tiempo en alta montaña y el Paso Internacional Los Libertadores continuará cerrado
Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025
Comercio

Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025

Por Marcelo López Álvarez