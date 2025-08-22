Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de agosto de 2025

Anses informa que inicia el pago a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. Termina la entrega de la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de agosto de 2025
ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de agosto de 2025 Foto: NA
 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 22 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: qui&eacute;nes cobran este viernes 22 de agosto

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de agosto

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de agosto de 2025

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan documentos finalizados en 0 y 1, recibirán su pago correspondiente.

Lee además
Becas Progresar: motivos por los que no recibirías el pago en septiembre 2025
Te puede interesar

Becas Progresar: motivos por los que no recibirías el pago en septiembre 2025
ANSES: quiénes cobran este jueves 21 de agosto de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 21 de agosto de 2025

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 9 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 8, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Agosto - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.
  • Agosto - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de agosto, las terminaciones 0 y 1 podrán obtener este importe.

Calendario, Anses.jpg
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario completo para el mes de agosto

ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de agosto

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para agosto 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: viernes 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Desempleo Plan 2

  • Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 31 de julio al 11 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

El primer efecto de "Petri candidato": colocó un hombre de su entorno en Anses Mendoza

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo y dónde reclamar si no cobraste el beneficio en agosto 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 20 de agosto de 2025

Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto

ANSES: quiénes cobran este martes 19 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 18 de agosto de 2025

Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 14 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza
El clima

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza

Te Puede Interesar

El Senado aprobó el proyecto de financiamiento universitario. video
Más presupuesto

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de financiamiento universitario y es ley

Por Sofía Pons
Persiste el mal tiempo en el Paso Los Libertadores y el corredor continuará cerrado
Temporal

Persiste el mal tiempo en alta montaña y el Paso Internacional Los Libertadores continuará cerrado
Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025
Comercio

Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025

Por Marcelo López Álvarez