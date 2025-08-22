ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de agosto de 2025 Foto: NA

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 22 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan documentos finalizados en 0 y 1, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Las personas con documentos terminados en 9 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 8, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Agosto - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 10 de septiembre. Agosto - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI. Prestación por Desempleo Plan 1 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de agosto, las terminaciones 0 y 1 podrán obtener este importe. Calendario, Anses.jpg ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de agosto ANSES: conocé el calendario de pagos completo para agosto 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 8 de agosto

Documentos terminados en 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2: 12 de agosto

Documentos terminados en 3: 13 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 14 de agosto

Documentos terminados en 6: 18 de agosto

Documentos terminados en 7: 19 de agosto

Documentos terminados en 8: 20 de agosto

Documentos terminados en 9: 21 de agosto Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 8 de agosto

Documentos terminados en 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2: 12 de agosto

Documentos terminados en 3: 13 de agosto

Documentos terminados en 4: 14 de agosto

Documentos terminados en 5: 18 de agosto

Documentos terminados en 6: 19 de agosto

Documentos terminados en 7: 20 de agosto

Documentos terminados en 8: 21 de agosto

Documentos terminados en 9: 22 de agosto Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 11 de agosto

Documentos terminados en 1: 12 de agosto

Documentos terminados en 2: 13 de agosto

Documentos terminados en 3: 14 de agosto

Documentos terminados en 4: 18 de agosto

Documentos terminados en 5: 19 de agosto

Documentos terminados en 6: 20 de agosto

Documentos terminados en 7: 21 de agosto

Documentos terminados en 8: 22 de agosto

Documentos terminados en 9: 25 de agosto Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

: todos los documentos desde el lunes 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 8 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: viernes 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025 Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto Desempleo Plan 2 Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 31 de julio al 11 de este mismo mes. Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.