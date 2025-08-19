Te puede interesar

Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto

¿Buscás acceder a la Beca Progresar Superior? En esta nota te contamos cómo inscribirte, cuáles son los requisitos y el monto que paga ANSES.

Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto

Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Ministerio de Capital Humano lanzó la nueva convocatoria de la Beca Progresar Superior. En esta nota vas a conocer en qué consiste el beneficio, cuáles son los requisitos, cómo realizar la inscripción y el monto que liquida ANSES a los beneficiarios.

progresar.jpg
Descubrí cómo acceder a la Beca Progresar Superior

Descubrí cómo acceder a la Beca Progresar Superior

Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto

La Beca Progresar Superior es un programa destinado a estudiantes terciarios y universitarios de todo el país. Su objetivo es acompañar y fomentar la continuidad educativa, brindando una ayuda económica mensual que busca garantizar igualdad de oportunidades.

Lee además
Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025
Importante

Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025
Becas Progresar: qué hacer si fue rechazada, cómo reclamar y hasta cuándo hay tiempo
Te puede servir

Becas Progresar: qué hacer si fue rechazada, cómo reclamar y hasta cuándo hay tiempo

La inscripción al programa del Ministerio de Capital Humano se realiza exclusivamente desde la página oficial de Becas Progresar. Para postularse, es necesario:

  1. Contar con un usuario en Mi Argentina (o crearlo en caso de no tenerlo).
  2. Registrar un CBU o CVU a nombre del estudiante solicitante.
  3. Cabe destacar que la postulación se efectúa únicamente de manera online.

Los requisitos para acceder a la Beca Progresar Superior son:

  • Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.
  • Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope se amplía hasta los 30 años.
  • Sin límite de edad para quienes estudian la carrera de Enfermería.
  • Los ingresos familiares no deben superar tres salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), salvo excepciones (ej.: pensiones no contributivas por invalidez).
  • Haber finalizado la escuela secundaria sin materias pendientes al momento de la postulación.
  • Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.
  • Presentar el avance académico requerido por el programa.
  • Tener el esquema de vacunación completo y actualizado.
  • Participar en las actividades complementarias que propone la beca.

Es importante destacar que la inscripción estará abierta hasta el 5 de septiembre y solo podrán anotarse quienes hayan finalizado la escuela secundaria sin adeudar materias. El monto correspondiente a agosto es de $35.000, aunque solo se acredita el 80% del monto ($28.000).

Si querés consultar el calendario de pagos completo de agosto, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí.

Temas
Seguí leyendo

Una aerolínea brasileña ofrecerá vuelos directos entre Río de Janeiro y Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto de 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Decathlon vuelve a la Argentina tras 20 años y confirmó la fecha de apertura de su primera tienda

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

ANSES: quiénes cobran este martes 19 de agosto de 2025

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

Radiografía de las exportaciones de Mendoza: retrocesos, potencial y oportunidades

LO QUE SE LEE AHORA
Decathlon vuelve a la Argentina tras 20 años y confirmó la fecha de apertura de su primera tienda
LIBERALIZACIÓN

Decathlon vuelve a la Argentina tras 20 años y confirmó la fecha de apertura de su primera tienda

Las Más Leídas

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.
tiempo

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Por Soledad Maturano
Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Por Cristian Pérez Barceló
La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.
Educación

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

Por Natalia Mantineo