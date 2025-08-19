Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto

El Ministerio de Capital Humano lanzó la nueva convocatoria de la Beca Progresar Superior . En esta nota vas a conocer en qué consiste el beneficio, cuáles son los requisitos, cómo realizar la inscripción y el monto que liquida ANSES a los beneficiarios.

La Beca Progresar Superior es un programa destinado a estudiantes terciarios y universitarios de todo el país. Su objetivo es acompañar y fomentar la continuidad educativa, brindando una ayuda económica mensual que busca garantizar igualdad de oportunidades.

La inscripción al programa del Ministerio de Capital Humano se realiza exclusivamente desde la página oficial de Becas Progresar . Para postularse, es necesario:

Los requisitos para acceder a la Beca Progresar Superior son:

Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.

Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope se amplía hasta los 30 años.

Sin límite de edad para quienes estudian la carrera de Enfermería.

Los ingresos familiares no deben superar tres salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), salvo excepciones (ej.: pensiones no contributivas por invalidez).

Haber finalizado la escuela secundaria sin materias pendientes al momento de la postulación.

Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.

Presentar el avance académico requerido por el programa.

Tener el esquema de vacunación completo y actualizado.

Participar en las actividades complementarias que propone la beca.

Es importante destacar que la inscripción estará abierta hasta el 5 de septiembre y solo podrán anotarse quienes hayan finalizado la escuela secundaria sin adeudar materias. El monto correspondiente a agosto es de $35.000, aunque solo se acredita el 80% del monto ($28.000).

