Dónde comprar jeans más baratos: supermercados ofrecen hasta 50% de descuento

Tres de las principales cadenas de supermercados del país — Jumbo , Coto y Carrefour — lanzaron nuevas promociones en el rubro indumentaria , especialmente en pantalones de jean . Las ofertas incluyen descuentos de hasta el 50% y la posibilidad de acceder a cuotas sin interés .

Las promociones varían según la cadena y el modelo elegido, e incluyen opciones para hombres, mujeres, niños y bebés.

En Jumbo, los descuentos alcanzan el 40% en la mayoría de los productos y el 50% en artículos seleccionados. Algunas de las opciones destacadas incluyen:

La propuesta abarca una amplia gama de talles, colores y cortes.

Supermercado Coto: 50% de descuento en jeans para caballeros

Coto aplica rebajas del 50% en distintos modelos de jeans para hombres. Entre las opciones se encuentran:

Jean Amplio Celeste Caballero a $32.499,50 (precio regular $64.999)

Jean Caballero Chupín Celeste a $29.999,50 (precio regular $59.999)

Jean Clásico 5 Bolsillos Azul y Negro a $29.999,50 (precio regular $59.999)

Las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como a través de la plataforma online.

Carrefour: 70% en la segunda unidad de la marca Tex

En el caso de Carrefour, la cadena implementó un sistema de descuento por unidad combinada: al comprar dos prendas de la marca Tex, la segunda se adquiere con un 70% de descuento. Los productos incluidos son:

Jean straight Tex a $32.493,50 (precio regular $49.990)

Jean carpintero Tex a $32.493,50 (precio regular $49.990)

Jean Tex cargo a $22.743,50 (precio regular $34.990)

Pantalón jogger Tex a $29.243,50 (precio regular $44.990)

La promoción permite combinar modelos y talles dentro de una misma compra.

Dónde acceder a los descuentos en Mendoza

Estas promociones están disponibles en las sucursales físicas de Jumbo, Coto y Carrefour en la provincia de Mendoza, así como en sus respectivas tiendas online. Se recomienda verificar stock y condiciones en cada caso, ya que las ofertas pueden variar por ubicación o disponibilidad.

Oportunidades vigentes en grandes cadenas

Las cadenas de supermercados continúan incorporando promociones en rubros no alimentarios, como parte de sus estrategias comerciales en un contexto donde el consumo no termina de repuntar. En este caso, la indumentaria —puntualmente los jeans— se convierte en un segmento con descuentos destacados, sumando opciones de financiación que facilitan el acceso a prendas para toda la familia/ Iprofesional