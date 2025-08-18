ECONOMÍA FAMILIAR

Agosto en modo ahorro: todas las promociones bancarias activas en Mendoza

Las promociones en supermercados son claves para cuidar el bolsillo. Bancos y billeteras digitales ofrecen beneficios en varios rubros. Conocelos acá.

Por Sitio Andino Economía

En un escenario donde la inflación sigue impactando en el bolsillo de los argentinos, las promociones en productos básicos continúan siendo una herramienta central para cuidar el gasto. Supermercados, farmacias, estaciones de servicio y tiendas de indumentaria ofrecen cada semana nuevos beneficios.

Desde Sitio Andino recopilamos las principales promociones bancarias y de billeteras virtuales vigentes en agosto. Banco Nación, Galicia, Macro, Mercado Pago y Personal Pay encabezan la lista con descuentos que vale la pena tener en cuenta.

Banco de la Nación Argentina

Las promociones del Banco de la Nación Argentina pueden aplicarse con tarjeta de crédito o mediante la app MODO BNA+. En el caso de los combustibles, las rebajas estarán vigentes hasta el 30 de agosto inclusive:

  • Shell: reintegro del 25% con un tope mensual de $20.000 por cliente;
  • YPF: hasta 15% de descuento con reintegro de $15.000 por mes, pagando con tarjeta de crédito o BNA+;
  • Axion: 10% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 de reintegro.

En supermercados y mayoristas, el banco ofrece hasta un 30% de descuento en locales de Mendoza como: Carrefour, Super A, Átomo, Blow Max, Coto e Hiper Libertad. El descuento es exclusivo con tarjeta de crédito y BNA+ Modo.

Además es posible encontrar ofertas en algunas de las siguientes farmacias: Mori, del Águila y Sur, entre otras. Jubilados tienen 10% de descuento y 3 cuotas sin interés los días lunes.

27 de Junio del 2025, Temporada de invierno, ski, rental, alquiler de ropa y equipo de nieve, comercios calle Las Heras, apertura centros de ski, galería
Por su parte, en ópticas (Visión, La Pirámide, Latino) los clientes del banco tienen un 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés.

En Cúspide y Yenny, dos librerías ubicadas en el centro de Mendoza sobre calle San Martín, el descuento es de un 20% y hasta 12 cuotas sin interés.

Banco Macro

El Banco Macro también tiene promociones activas para aliviar los gastos cotidianos. En combustibles, ofrece un ahorro de hasta el 30% pagando con tarjeta de crédito Visa Macro o a través de MODO.

En supermercados, se destacan descuentos del 25% en Amalia Express y hasta 18 cuotas sin interés en Changomas. También en Blow Max los clientes del banco tendrán un 30% de ahorro.

Para quienes buscan alivio en el gasto en salud y cuidado personal, Macro ofrece un 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en Farmacias Del Puente, con un tope de reintegro de $10.000 por compra.

En indumentaria, la entidad brinda 12 cuotas sin interés y 25% de ahorro en Dexter, y 6 cuotas sin interés en Adidas. Por su parte, en la librería Yenny tiene 3 cuotas sin interés.

Banco Galicia

Galicia continúa con sus promociones en rubros clave del consumo diario. En supermercados, ofrece hasta 18 cuotas sin interés en Coto y 3 cuotas en Libertad. También se suman descuentos del 20% en Changomas y Vea.

En estaciones de servicio YPF, Shell y Axion, los clientes pueden acceder a hasta un 25% de ahorro pagando desde la app Galicia o mediante MODO con tarjeta de crédito.

Descuentos en billeteras virtuales

Entre las billeteras digitales más usadas, Mercado Pago y Personal Pay siguen ofreciendo beneficios atractivos, especialmente en consumo cotidiano.

Billetera virtuales.jpg
Personal Pay:

  • 25% de reintegro en supermercados como Changomás, Diarco y Makro los miércoles y jueves (válido sólo para la primera compra semanal);
  • 5% de reintegro en Shell los lunes;
  • 20% de descuento en Topper los lunes y miércoles.

Mercado Pago:

  • 15% de descuento los martes en Disco, Jumbo y Vea, con un tope de $6.000 de reintegro;
  • 15% de descuento sin tope en Carrefour online los jueves;
  • También ofrece promociones en marcas de indumentaria como Puma Indumentaria, Dextrer, entre otras.
  • 10% de reintegro en Farmacity.

Seguir de cerca las promociones puede ser una herramienta clave para administrar mejor el presupuesto familiar. Aprovechar estos descuentos no sólo permite ahorrar, sino también mantener el consumo de productos esenciales sin resignar calidad de vida.

