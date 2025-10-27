27 de octubre de 2025
Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump felicitó a su par argentino: “¡Está haciendo un trabajo excelente!”

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas.

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas.

Por Sitio Andino Política

Tras conocerse la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Donald Trump felicitó a su par argentino luego del triunfo, calificando la victoria como “aplastante” y asegurando: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! ¡Está haciendo un trabajo excelente!“, escribió Trump en la primera parte de su mensaje.

En términos electorales, el gobierno encabezado por Javier Milei ganó en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Y alcanzó más de un 40% de los votos en el país.

La respuesta de Javier Milei a Donald Trump

Por su parte, el libertario contestó: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial".

