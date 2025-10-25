Récord histórico de pasajeros en el transporte aéreo argentino

Por Sitio Andino Economía







El transporte aerocomercial argentino alcanzó en septiembre de 2025 un nuevo récord histórico, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la conectividad aérea del país. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se registraron cifras inéditas tanto en cantidad de pasajeros como en operaciones, abarcando vuelos nacionales e internacionales.

Durante el mes, 4.101.159 pasajeros circularon por los aeropuertos del país, lo que representa un incremento del 5% respecto al récord de 2023 y un 13% más que en 2024. En el segmento internacional, 1.236.279 viajeros superaron en 7% el récord de 2018 y en 15% el registro del año pasado. Los vuelos de cabotaje también mostraron un fuerte repunte, con 2.864.880 pasajeros, un 12% más que en septiembre de 2024.

En total, se contabilizaron 32.888 operaciones de aeronaves, un 4% por encima del récord de 2018 y 14% más que en 2024, destacándose 8.222 vuelos internacionales. Entre los aeropuertos con mayor crecimiento se ubicaron:

En vuelos internacionales Córdoba (+52%)

Salta (+47%) y Buenos Aires–Aeroparque (+45%) En cabotaje Santa Fe (+66%)

Corrientes (+56%)

Río Grande (+44%). Un dato relevante fue el incremento de pasajeros que viajaron al exterior sin pasar por Buenos Aires: 154.279 personas partieron desde aeropuertos del interior, un 21% más que en 2024. Las rutas Córdoba–Lima (+70%), Córdoba–Río de Janeiro (+50%) y Córdoba–Panamá (+46%) encabezaron la expansión.

Este crecimiento se enmarca en la política de Cielos Abiertos y desregulación aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional, que busca fomentar la competencia y descentralizar el sistema aéreo argentino, ampliando la conectividad y fortaleciendo el desarrollo de los aeropuertos del interior del país.