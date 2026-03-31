31 de marzo de 2026
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Mendoza es sede del Seminario Internacional de Cereza Temprana con foco en calidad y competitividad

El Seminario Internacional de Cereza Temprana reúne en Mendoza al sector para debatir calidad, costos y cómo sostener la competitividad.

Mendoza es sede del Seminario Internacional de Cereza Temprana con foco en calidad y competitividad

Mendoza es sede del Seminario Internacional de Cereza Temprana con foco en calidad y competitividad

 Por Soledad Maturano

Productores, proveedores de tecnología aplicada a la agroindustria, inversores internacionales, técnicos y profesionales participan este martes 31 de marzo del 5° Seminario Internacional de la Cereza Temprana. La jornada comenzó a las 8 de la mañana con las acreditaciones y los primeros intercambios entre los asistentes en los espacios de exposición.

En ese primer movimiento del evento, los asistentes recorrieron los distintos stands -principalmente de empresas proveedoras de servicios- donde se generaron conversaciones, intercambios de propuestas y vínculos para el desarrollo del sector. El seminario, organizado por la Cámara de Cerezas de Mendoza junto al Ministerio de Producción, se planteó desde el inicio como un espacio de encuentro orientado a compartir experiencias, estrategias productivas sobre el presente y futuro de una actividad clave para la economía regional.

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La calidad de la cereza es una condición indispensable.

La calidad de la cereza es una condición indispensable.

En este contexto, Mendoza llega al encuentro con ventajas competitivas, pero también con desafíos cada vez más marcados en lo que respecta a sostener su posicionamiento frente a las crecientes exigencias del mercado interno y externo. Tal como advirtió tiempo atrás el gerente de la Cámara de Cerezas en diálogo con Sitio Andino, la calidad dejó de ser un atributo deseable para convertirse en una condición indispensable: sin calibre, sabor y firmeza adecuados, el negocio pierde rápidamente atractivo, incluso en los momentos de mejores precios.

Plantas, genética y sanidad

La primera exposición de la jornada puso el foco en un aspecto que define gran parte del resultado productivo: el material vegetal. El ingeniero Emiliano Malovini abordó la importación y propagación in vitro de portainjertos de cerezo, un eje que gana relevancia en la búsqueda de mayor eficiencia productiva y que, según explicó, ya se consolida dentro del sector.

En ese marco, destacó el rol de la biotecnología y, en particular, de la micropropagación, que permite obtener plantas más uniformes, sanas y predecibles, con trazabilidad y sanidad garantizadas. Con laboratorios ya en funcionamiento en la provincia, hoy es posible escalar la producción a partir de material libre de virus, reduciendo riesgos y mejorando el rendimiento a largo plazo.

“Podemos producir plantas in vitro a gran escala de cerezos a partir del material libre de virus”, explicó, marcando uno de los avances más relevantes para la actividad.

A la par de este salto tecnológico, también se avanza en la importación de portainjertos, un proceso complejo que involucra controles estrictos y coordinación entre distintos actores.

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La calidad se construye desde el inicio de la producción.

La calidad se construye desde el inicio de la producción.

Detrás de estos avances se consolida una idea cada vez más clara dentro del sector: la calidad no se define sólo en la cosecha, sino que se construye desde el inicio del sistema productivo, y está fuertemente condicionada por la genética, la sanidad y el origen del material vegetal.

Mendoza como referencia en la producción de cereza y el desafío de expandirse

Con la experiencia chilena como referencia -principal líder en la producción de cerezas tanto en América Latina como a nivel global-, otra de las exposiciones de la mañana aportó una mirada más amplia sobre el lugar que ocupa Mendoza dentro del negocio. La presentación estuvo a cargo del productor chileno Felipe Salaya, quien afirmó que “Mendoza se ha posicionado como una zona estratégica para la producción de cerezas tempranas y de media estación”.

Ese posicionamiento se explica, en gran parte, por la posibilidad de acceder a ventanas comerciales de alto valor, tanto en el mercado interno como en exportación. Sin embargo, el referente advirtió que ese escenario favorable no garantiza resultados por sí solo.

“El desafío hoy no es solamente producir más, sino producir de manera consistente, competitiva y sostenible en el tiempo”, planteó. La clave, según explicó, está en lograr que esos buenos resultados no sean excepcionales, sino que se puedan repetir. “El principal desafío no es lograrlo una vez, sino que sea repetible, escalable y sin perder el foco en la calidad”.

La calidad de la cereza, un eje que ordena el negocio

A lo largo de la exposición, uno de los conceptos que se repitió con más fuerza fue el de calidad, entendido no como un diferencial sino como una base mínima para competir.

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Clima y sanidad fueron otro eje de debate.

Clima y sanidad fueron otro eje de debate.

En un mercado donde el consumidor reacciona rápidamente ante fruta que no cumple con las expectativas, el impacto es directo. Problemas de calibre, firmeza o sabor no solo afectan una venta puntual, sino que pueden comprometer la percepción general del producto y, en consecuencia, los precios.

Clima, sanidad y costos

Tal como se planteó durante el seminario al que asistió Sitio Andino, el cerezo es un cultivo altamente sensible a múltiples variables, con un fuerte condicionante climático. En ese marco, buena parte de la exposición hizo foco en la necesidad de anticiparse a esos factores: si bien no siempre pueden controlarse, sí es posible medirlos, entenderlos y prepararse para responder de manera eficiente.

El clima no lo controlamos, pero no nos puede tomar por sorpresa: debemos medirlo y cuantificarlo”, señaló Salaya, al referirse a variables como la acumulación térmica, las horas de frío o el riesgo de heladas, que inciden directamente en el rendimiento y la calidad del cultivo.

A esto se suman los desafíos sanitarios, que ganan cada vez más relevancia dentro del esquema productivo. “El manejo debe ser preventivo, oportuno y estratégico. No podemos esperar a ver el daño para reaccionar”, advirtió, al subrayar la importancia de anticiparse a enfermedades que pueden comprometer la estructura y productividad de los montes.

En paralelo, el contexto económico internacional -marcado por tensiones geopolíticas- también obliga a ajustar decisiones. Con costos en alza, especialmente en insumos, la eficiencia se vuelve un eje central. “Hoy no es aplicar más fertilizante, sino saber cuánto realmente está aprovechando la planta”, explicó, poniendo el foco en un uso más preciso y racional de los recursos.

La cereza mendocina crece en un contexto que exige cada vez más

Mientras el seminario continúa a lo largo de la jornada, la primera parte dejó definiciones que confirman a Mendoza como una región con condiciones para crecer en la producción de cereza temprana, aunque con márgenes de error cada vez más estrechos y frente a un mercado cada vez más exigente.

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El seminario tiene lugar a lo largo del 31 de marzo.

El seminario tiene lugar a lo largo del 31 de marzo.

En ese escenario, la combinación entre precocidad, tecnología y manejo técnico se presenta como una oportunidad concreta para sostener la competitividad, pero con una condición ineludible: no resignar la calidad, que hoy funciona como el piso sobre el que se construye el negocio.

El desafío, entonces, ya no pasa sólo por aprovechar ventajas naturales, sino por mejorar los sistemas productivos con foco en la eficiencia y la consistencia en el tiempo, para poder responder con solidez a un mercado que exige cada vez más.

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