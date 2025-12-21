21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cosecha y comercialización

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

Las cerezas tempranas de Mendoza se posicionaron en el mercado interno y este año sorprendieron por sus valores. De qué se trata.

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

Gentileza
 Por Sofía Pons

La temporada 2025/26 de cerezas tempranas de Mendoza dejó números interesantes en el mercado interno argentino, pero también expuso una advertencia clave para los productores: no alcanza con llegar primero, la calidad es determinante para sostener precios y rentabilidad.

Según un informe elaborado por los ingenieros agrónomos Mariano Winograd y Claudio Baron, a pedido de la Cámara de Cerezas de Mendoza, Argentina produce unas 14.000 toneladas anuales de cereza sobre 2.200 hectáreas, de las cuales el 50% se destina al mercado interno. En ese esquema, la producción temprana, especialmente la mendocina, volvió a posicionarse como un negocio atractivo.

Lee además
La financiación de autos 0km y usados cayó a mínimos anuales en noviembre
relevamiento

La financiación de autos 0km y usados cayó a mínimos anuales en noviembre
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de diciembre de 2025

La temporada arrancó con valores inéditos. Las primeras cerezas mendocinas ingresaron al Mercado Central de Buenos Aires el 29 de octubre y se comercializaron a $80.000 la caja de 2,5 kilos, lo que equivale a $32.000 por kilo, cerca de 22 dólares, excelentes valores para el mercado interno, según destacó el gerente de la Cámara, Facundo Quirós. Se trató de fruta muy temprana, de excelente tamaño, color y sabor.

“Ese es el punto central: Mendoza puede sacar la cereza más cara del país, pero tiene que estar acompañada por calidad”, remarcó Quirós. La estacionalidad juega a favor en las primeras semanas, cuando el mercado está “limpio”, pero ese diferencial no es sostenible si la fruta no cumple con los estándares que exige el consumidor.

Además, advierten que muchos productores creen que salir temprano a la venta garantiza precios altos, cuando en realidad la falta de calidad deprime el mercado. La reacción del consumidor es inmediata: frente a cerezas deshidratadas, chicas o falta de sabor, la demanda se retrae y opta por otras frutas de estación.

La cereza de Mendoza como oportunidad de negocios

A medida que avanzó la temporada, el aumento de la oferta, con el ingreso de cerezas de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y, de manera anticipada, de fruta chilena, presionó los precios a la baja. A fines de noviembre, se registraron valores mayoristas de entre $7.000 y $10.000 por kilo, incluso para fruta de calidad.

"La fruta argentina se caracteriza por su elevado contenido de sólidos solubles, por calibres grandes y colores oscuros, tres características apreciadas tanto en el mercado interno como en la exportación", indica el informe de los especialistas.

El ingreso anticipado de cerezas chilenas fue uno de los factores que sorprendió al mercado. Con unas 167 toneladas ingresadas en noviembre, Chile adelantó su presencia habitual y generó sobreoferta, con una oferta de fruta en envases de mayor volumen y a precios inferiores a los de la producción nacional.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 12.08.28
Las cerezas provenientes de Chile se presentan en cajas de unos cinco kilos.

Las cerezas provenientes de Chile se presentan en cajas de unos cinco kilos.

En paralelo, los eventos climáticos jugaron su papel y redujeron el volumen disponible, lo que explica que, pese a una menor cantidad total de fruta respecto del año pasado, aquellos productores que aplicaron un paquete tecnológico adecuado lograron rendimientos similares y mejor calidad, según explicó Quirós.

La cereza puede ser una alternativa rentable de inversión, incluso para productores que buscan diversificar frente a otras economías regionales, pero -según Quirós- el negocio solo es viable dentro de un circuito virtuoso que combine:

  • Asesoramiento técnico,
  • Manejo tecnológico,
  • Elección varietal y
  • Calidad comercial.

“El mercado interno, hablando de récords, ha sido espectacular. Nunca se vieron precios como los de este año, pero fueron para fruta muy temprana y muy buena”, indicó Quirós.

Por último, el gerente adelantó que el V Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas ya tiene fecha y será el próximo 31 de marzo. Se trata del evento que reúne a actores clave del sector para fortalecer la producción y comercialización.

Temas
Seguí leyendo

Empleo y estadisticas: qué esconden los datos del INDEC sobre el mercado laboral

Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria

Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores

Fundaciones articulan en Mendoza una agenda federal con eje en mujeres y desarrollo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de diciembre de 2025

Cuando la industria vuelve a lo esencial: ozono, agua y competitividad

Tras intentar eliminar el subsidio de Zona Fría, el gobierno recibirá un préstamo para optimizarlo

China, el socio incómodo que la Argentina no puede dejar

LO QUE SE LEE AHORA
El empleo de baja calidad y cuentapropista es lo único que crece.
Estadistica polemicas

Empleo y estadisticas: qué esconden los datos del INDEC sobre el mercado laboral

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
Tenía un cuchillo

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Te Puede Interesar

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad
Cosecha y comercialización

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

Por Sofía Pons
Más argentinos destinan el aguinaldo a cancelar deudas, según un estudio.
Ingresos ajustados

El aguinaldo se usa para llegar a fin de mes: crece el pago de deudas entre los argentinos

Por Sitio Andino Economía
Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Por Sitio Andino Departamentales