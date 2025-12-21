La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

La temporada 2025/26 de cerezas tempranas de Mendoza dejó números interesantes en el mercado interno argentino , pero también expuso una advertencia clave para los productores: no alcanza con llegar primero, la calidad es determinante para sostener precios y rentabilidad.

Según un informe elaborado por los ingenieros agrónomos Mariano Winograd y Claudio Baron , a pedido de la Cámara de Cerezas de Mendoza , Argentina produce unas 14.000 toneladas anuales de cereza sobre 2.200 hectáreas, de las cuales el 50% se destina al mercado interno. En ese esquema, la producción temprana, especialmente la mendocina, volvió a posicionarse como un negocio atractivo.

La temporada arrancó con valores inéditos. Las primeras cerezas mendocinas ingresaron al Mercado Central de Buenos Aires el 29 de octubre y se comercializaron a $80.000 la caja de 2,5 kilos, lo que equivale a $32.000 por kilo, cerca de 22 dólares, excelentes valores para el mercado interno, según destacó el gerente de la Cámara, Facundo Quirós. Se trató de fruta muy temprana, de excelente tamaño, color y sabor.

“Ese es el punto central: Mendoza puede sacar la cereza más cara del país, pero tiene que estar acompañada por calidad”, remarcó Quirós. La estacionalidad juega a favor en las primeras semanas, cuando el mercado está “limpio”, pero ese diferencial no es sostenible si la fruta no cumple con los estándares que exige el consumidor.

Además, advierten que muchos productores creen que salir temprano a la venta garantiza precios altos, cuando en realidad la falta de calidad deprime el mercado. La reacción del consumidor es inmediata: frente a cerezas deshidratadas, chicas o falta de sabor, la demanda se retrae y opta por otras frutas de estación.

La cereza de Mendoza como oportunidad de negocios

A medida que avanzó la temporada, el aumento de la oferta, con el ingreso de cerezas de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y, de manera anticipada, de fruta chilena, presionó los precios a la baja. A fines de noviembre, se registraron valores mayoristas de entre $7.000 y $10.000 por kilo, incluso para fruta de calidad.

"La fruta argentina se caracteriza por su elevado contenido de sólidos solubles, por calibres grandes y colores oscuros, tres características apreciadas tanto en el mercado interno como en la exportación", indica el informe de los especialistas.

El ingreso anticipado de cerezas chilenas fue uno de los factores que sorprendió al mercado. Con unas 167 toneladas ingresadas en noviembre, Chile adelantó su presencia habitual y generó sobreoferta, con una oferta de fruta en envases de mayor volumen y a precios inferiores a los de la producción nacional.

En paralelo, los eventos climáticos jugaron su papel y redujeron el volumen disponible, lo que explica que, pese a una menor cantidad total de fruta respecto del año pasado, aquellos productores que aplicaron un paquete tecnológico adecuado lograron rendimientos similares y mejor calidad, según explicó Quirós.

La cereza puede ser una alternativa rentable de inversión, incluso para productores que buscan diversificar frente a otras economías regionales, pero -según Quirós- el negocio solo es viable dentro de un circuito virtuoso que combine:

Asesoramiento técnico,

Manejo tecnológico,

Elección varietal y

Calidad comercial.

“El mercado interno, hablando de récords, ha sido espectacular. Nunca se vieron precios como los de este año, pero fueron para fruta muy temprana y muy buena”, indicó Quirós.

Por último, el gerente adelantó que el V Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas ya tiene fecha y será el próximo 31 de marzo. Se trata del evento que reúne a actores clave del sector para fortalecer la producción y comercialización.