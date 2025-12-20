Cuando la industria vuelve a lo esencial: ozono, agua y competitividad

El ozono es la tecnología más moderna y sustentable para la recuperación de agua en la industria

Ante la creciente escasez hídrica y el debate sobre el uso del agua en Mendoza , la tecnología del ozono emerge no solo como una alternativa ecológica para el tratamiento de efluentes , sino como un pilar estratégico para la competitividad de la industria .

Desde la recuperación de aguas para riego hasta la desinfección de barricas , este componente natural promete desplazar a los químicos tradicionales .

La problemática del agua ha dejado de ser una preocupación periférica para convertirse en el eje central de la agenda industrial global . En regiones como Mendoza y las zonas precordilleranas y cordilleranas de la Argentina , donde la escasez hídrica se está transformando en estructural , la capacidad de recuperar y reciclar aguas industriales se presenta como un imperativo de supervivencia económica y ambiental .

En este contexto, la tecnología basada en el ozono emerge como una solución que conjuga eficacia microbiológica con sostenibilidad ambiental .

image Los equipos, según las necesidades de la industria, son facilmente instalables.

La potencia de lo natural

Químicamente, el ozono se compone de tres átomos de oxígeno y se genera mediante una descarga eléctrica que transforma el aire ambiente. Andrea Sillone, licenciada en Tecnología de los Alimentos y máster en Ingeniería Ambiental, viene trabajando con equipos de ozono en recuperación de aguas industriales y define este proceso como una “tecnología ambiental” que se destaca por ser un “agente de alto poder oxidante y un desinfectante muy potente que existe en la naturaleza”.

A diferencia de los métodos convencionales, su aplicación no genera subproductos nocivos. Según explica la experta, la mayor ventaja reside en que, al utilizarlo en el agua o el aire, la molécula “no deja residuos tóxicos”, en comparación con productos químicos como el cloro o el hipoclorito de sodio.

Esta característica lo convierte en una “tecnología limpia, segura y sustentable”, con aplicaciones que abarcan desde la agroindustria y la farmacéutica hasta el tratamiento de aguas residuales y la desinfección de ámbitos hospitalarios. Su espectro de acción es vasto: actúa como “fungicida, bactericida y viricida”; elimina olores, destruye toxinas y oxigena tanto el aire como el agua.

La batalla contra la desconfianza de la industria

A pesar de sus beneficios y de estar ampliamente difundido en mercados como Europa, Estados Unidos y Japón, el ozono enfrenta en el ámbito local lo que Sillone denomina una barrera de desconocimiento y desconfianza. Existe una tendencia en el empresariado a aferrarse a métodos tradicionales por una sensación de seguridad ligada a lo sensorial.

“Si vos limpias con lavandina, vas a sentir olor a lavandina y crees que estás desinfectando bien”, señala la especialista, subrayando que la verdadera evidencia de desinfección solo se obtiene mediante análisis de laboratorio y no por el rastro químico residual.

Para superar este obstáculo, la propuesta analítica se centra en la rentabilidad a largo plazo. La experta sostiene que muchos empresarios dudan debido a la inversión inicial, pero recomienda “anualizar los gastos”, considerando el ahorro en la compra de químicos, la eliminación de logística compleja y la prevención de multas ambientales.

“Esto es una inversión, no un costo”, enfatiza, destacando además la mejora en la seguridad laboral al evitar la manipulación de sustancias peligrosas por parte del personal.

image Andera Sillone, Master en Ingeniera Ambiental, trabaja y promueve el uso de ozono en la recuperación de aguas industriales.

Diseño a medida y trazabilidad

La implementación del ozono no admite soluciones genéricas. Cada proyecto requiere una ingeniería específica que considere el rubro, el caudal de agua y la carga orgánica, medida a través de parámetros como el DQO (Demanda Química de Oxígeno), el DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y el pH.

“No es copio y pego en todo igual; se hace por diseño a medida de la empresa”, afirma Andrea.

En la industria vitivinícola, por ejemplo, el ozono permite la desinfección de barricas -insumos de alto valor-, extendiendo su vida útil al controlar los niveles bacterianos. En el campo, su aplicación en sistemas de riego por goteo ha demostrado ser efectiva para controlar plagas como los nematodos, que comprometen la rentabilidad de los viñedos.

Asimismo, la tecnología es un aliado crítico para las compañías que buscan certificar normas internacionales de calidad y medio ambiente, como la ISO 14001 o la FCC2000, al demostrar fehacientemente la reducción de la huella hídrica y de la huella de carbono.

El retorno a lo elemental

Uno de los aspectos más reveladores de esta tecnología es la transformación física del agua tratada. Los efluentes industriales, que a menudo presentan un aspecto oscuro y olores fétidos por la descomposición de materia orgánica, recuperan su claridad y frescura. Andrea describe esta metamorfosis con una imagen vívida: el olor putrefacto desaparece para dar paso a una fragancia que se torna “como un olor a tierra mojada o a lluvia”.

Finalmente, la consolidación de estas prácticas requiere un compromiso que trascienda la técnica. En palabras de Sillone, aunque la tecnología es de fácil instalación -conectándose a una red de 220 V y utilizando el oxígeno del propio aire-, el éxito depende de la conciencia ambiental.

“Se necesita un acompañamiento a nivel legislativo y empresarial, un poco más de conciencia del uso del agua”, concluye la especialista, proyectando un futuro donde el recurso hídrico no se derroche, sino que se mantenga en un ciclo virtuoso de recuperación infinita.