Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

La Ciudad de Mendoza se convierte diariamente en un punto de encuentro para locales y turistas. Gracias a sus múltiples actividades y atractivos, ofrece opciones ideales para disfrutar. Sitio Andino dialogó con Felipe Rinaldo , subsecretario de Turismo, quien recomienda visitar la Terraza Jardín Mirador .

El edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se encuentra en la calle 9 de Julio 500 . Su estructura cuenta actualmente con siete pisos , y lo más destacado es su Terraza Jardín Mirador , ubicada en el último nivel.

En relación con esto, Rinaldo comentó: "Es un punto panorámico atractivo y muy importante de la ciudad. Está a 30 metros de altura y se puede apreciar una excelente vista de 360 grados . La intención de este lugar es mostrarle al turista cómo era antiguamente el terreno y todo lo que se ha logrado de la mano del hombre, un oasis en el desierto".

Por otro lado, se pueden apreciar los más de 50.000 árboles que rodean la zona , junto con los que forman parte del Parque General San Martín y de otros departamentos, como Godoy Cruz y Guaymallén. Hacia el oeste, se observan las hectáreas del parque, el Cerro de la Gloria y las formaciones montañosas que enmarcan la ciudad: la Precordillera, la Cordillera Frontal y la Cordillera Principal. Además, es un punto ideal para disfrutar del amanecer y el atardecer .

mirador, terraza, municipalidad ciudad de mendoza, mendoza, edificios, skyline, centro de mendoza Terraza Jardín Mirador, el punto más alto para admirar Mendoza Foto: Yemel Fil

Sobre el circuito que ofrece la Terraza Mirador, Rinaldo explicó: "Cuando el guía está presente, le muestran al turista la zona y cada uno de los cuatro puntos cardinales con sus diferentes vistas: el piedemonte, la generación del Barrio Cívico, y también explican por qué somos la capital internacional del vino. Se habla de la Ciudad nueva, posterior al terremoto de 1863, con las plazas como ejes principales, entre otras cosas".

La Municipalidad cuenta con una sala de vino, incorporada en 2019, donde se realizan degustaciones. Los interesados pueden acceder adquiriendo su entrada a través de Entrada Web, con distintos precios. El acceso está cuidadosamente controlado.

En definitiva, la Terraza Mirador de la Municipalidad de Mendoza ofrece una experiencia única que combina historia, naturaleza y vistas panorámicas incomparables. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

Producción periodística: Flor Gaspari | Fotos: Yemel Fil