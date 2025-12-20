20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Te va a encantar

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

Explorá Mendoza de manera única con vistas 360° que combinan historia, naturaleza y paisajes incomparables. Dónde y cómo.

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

Foto: Yemel Fil
 Por Juan Pablo Strappazzon

La Ciudad de Mendoza se convierte diariamente en un punto de encuentro para locales y turistas. Gracias a sus múltiples actividades y atractivos, ofrece opciones ideales para disfrutar. Sitio Andino dialogó con Felipe Rinaldo, subsecretario de Turismo, quien recomienda visitar la Terraza Jardín Mirador.

Terraza Mirador de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza: vistas únicas, historia y vino en un solo lugar

El edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se encuentra en la calle 9 de Julio 500. Su estructura cuenta actualmente con siete pisos, y lo más destacado es su Terraza Jardín Mirador, ubicada en el último nivel.

Lee además
La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén
Peligro al volante

La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén
Thermomix aterrizó en la provincia de Mendoza.
Innovación gastronómica

El robot de cocina de última generación ya se vive en Mendoza: Thermomix aterrizó en el Multiespacio Planta Uno
mirador, terraza, municipalidad ciudad de mendoza, mendoza, edificios, skyline, centro de mendoza
La Terraza Jardín Mirador

La Terraza Jardín Mirador

En relación con esto, Rinaldo comentó: "Es un punto panorámico atractivo y muy importante de la ciudad. Está a 30 metros de altura y se puede apreciar una excelente vista de 360 grados. La intención de este lugar es mostrarle al turista cómo era antiguamente el terreno y todo lo que se ha logrado de la mano del hombre, un oasis en el desierto".

mirador, terraza, municipalidad ciudad de mendoza, mendoza, edificios, skyline, centro de mendoza
Terraza Jardín Mirador, vistas 360° en el corazón de la Ciudad

Terraza Jardín Mirador, vistas 360° en el corazón de la Ciudad

Por otro lado, se pueden apreciar los más de 50.000 árboles que rodean la zona, junto con los que forman parte del Parque General San Martín y de otros departamentos, como Godoy Cruz y Guaymallén. Hacia el oeste, se observan las hectáreas del parque, el Cerro de la Gloria y las formaciones montañosas que enmarcan la ciudad: la Precordillera, la Cordillera Frontal y la Cordillera Principal. Además, es un punto ideal para disfrutar del amanecer y el atardecer.

mirador, terraza, municipalidad ciudad de mendoza, mendoza, edificios, skyline, centro de mendoza
Terraza Jardín Mirador, el punto más alto para admirar Mendoza

Terraza Jardín Mirador, el punto más alto para admirar Mendoza

Sobre el circuito que ofrece la Terraza Mirador, Rinaldo explicó: "Cuando el guía está presente, le muestran al turista la zona y cada uno de los cuatro puntos cardinales con sus diferentes vistas: el piedemonte, la generación del Barrio Cívico, y también explican por qué somos la capital internacional del vino. Se habla de la Ciudad nueva, posterior al terremoto de 1863, con las plazas como ejes principales, entre otras cosas".

mirador, terraza, municipalidad ciudad de mendoza, mendoza, edificios, skyline, centro de mendoza
Terraza Jardín Mirador, el mejor balcón de Mendoza

Terraza Jardín Mirador, el mejor balcón de Mendoza

La Municipalidad cuenta con una sala de vino, incorporada en 2019, donde se realizan degustaciones. Los interesados pueden acceder adquiriendo su entrada a través de Entrada Web, con distintos precios. El acceso está cuidadosamente controlado.

mirador, terraza, municipalidad ciudad de mendoza, mendoza, edificios, skyline, centro de mendoza
Terraza Jardín Mirador, historia, naturaleza y panorámicas imperdibles

Terraza Jardín Mirador, historia, naturaleza y panorámicas imperdibles

En definitiva, la Terraza Mirador de la Municipalidad de Mendoza ofrece una experiencia única que combina historia, naturaleza y vistas panorámicas incomparables. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

Producción periodística: Flor Gaspari | Fotos: Yemel Fil

Temas
Seguí leyendo

La Ciudad de Mendoza celebra 157 años: una capital marcada por la memoria y la reconstrucción

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Atención mendocinos, habrá cortes y desvíos de tránsito en Patricias Mendocinas

La Ciudad de Mendoza implementa un estacionamiento medido especial por las Fiestas

Incendio en una vivienda abandonada de Ciudad: investigan las causas

Así será el horario de los comercios de Mendoza durante Navidad y Año Nuevo

Violenta agresión en Ciudad: un hombre fue apuñalado 8 veces por su hermanastro

Anuncian un nuevo paro en los aeropuertos en plena temporada: cómo impactará en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Qué tenés que saber de Potrerillos este verano: cambios y playas para disfrutar
Te puede servir

Qué tenés que saber de Potrerillos este verano: cambios y playas para disfrutar

Las Más Leídas

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Verano en San Rafael.
Obras y recreación

San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

El Instituto Malbrán confirmó la detección de tres casos influenza A (H3N2) en Argentina
Ministerio de Salud

Influenza A: confirman en el país casos de una nueva variante del virus

Te Puede Interesar

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Por Sitio Andino Deportes
Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes
Te va a encantar

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

Por Juan Pablo Strappazzon
Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores
ATENCIÓN

Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores