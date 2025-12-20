20 de diciembre de 2025
{}
Fundaciones articulan en la provincia de Mendoza una agenda federal con eje en mujeres y desarrollo

Desde Mendoza, fundaciones y mujeres referentes impulsan una red integral con mirada regional e internacional. De qué se trata.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

Con una agenda centrada en el intercambio, el fortalecimiento de redes y la proyección internacional, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Mujeres que Inspiran realizaron en la provincia de Mendoza un encuentro con periodistas y comunicadores.

Desde la organización alemana, Lucía Diaz Coll explicó que “nuestra oficina está ubicada en Buenos Aires y hacemos la representación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”, y detalló que la llegada a Mendoza se dio “con una delegación de comunicadores y periodistas a nivel federal” con el objetivo de “poder encontrarnos, hacer un nexo, crear un espacio de intercambio y de networking para ampliar y fortalecer la red, pero sobre todo dar a conocer el trabajo que hacemos desde la fundación”.

Diaz Coll remarcó que la Friedrich Naumann es “una fundación política liberal alemana” que corresponde “al Partido Liberal Alemán, el FDP”, y que cuenta con “más de 60 oficinas en el mundo con el fin de promover los valores liberales a través de eventos, papers, delegaciones y otros formatos que vamos innovando”.

Fundaciones que se encuentran en la provincia de Mendoza

En ese marco, señaló que junto a la Fundación Mujeres que Inspiran se logró “hacer este nexo aquí en Mendoza con una amplia agenda intensa de trabajo”, con actividades en medios y espacios locales “para fortalecer el contacto”. Además, destacó que la fundación trabaja “mucho el tema Acuerdo Mercosur - Unión Europea, con especial énfasis e interés en toda la cuestión de minería y energía”, lo que convierte a Mendoza en un punto estratégico para iniciar nuevas cooperaciones.

Sobre la elección de la provincia, Diaz Coll fue clara: “Mendoza por el sector minero, por la energía y por la Fundación Mujeres que Inspiran”. En ese sentido, recordó que “hicimos un evento hace un mes sobre mujeres que lideran y deciden, que reunió a 150 mujeres del sector minero y energético”, lo que permitió comprobar “qué tiene Mendoza para ofrecer”.

La fundación alemana eligió Mendoza por su potencial en el mundo de los negocios y la minería.

Desde el ámbito local, la presidenta de la Fundación Mujeres que Inspiran, Julia Echegaray, explicó que el encuentro surgió “junto a Fundación Naumann” y que la idea nació “luego del Foro de Cuyo Mujeres que Deciden que realizamos en octubre”. El objetivo, indicó, fue “poder vincular y contar qué hace también Fundación Naumann en Latinoamérica”.

Echegaray señaló que la propuesta apunta a “generar un observatorio de ideas, donde se pueden hablar de distintas temáticas, el tema de la prensa libre, el rol de los medios de comunicación”, y subrayó que su fundación “es un puente para vincular y para conectar no solo en el tema de los negocios, sino también en la comunicación”.

En relación con la minería, confirmó que “tenemos un convenio con Impulsa Mendoza” y que “a partir de febrero vamos a comenzar a hacer capacitaciones en Uspallata” para avanzar en “el tema de sensibilización con el proyecto PSJ Cobre Mendocino”. En ese proceso, explicó que el aporte de la fundación estará enfocado en “cómo desarrollar negocios” y en “desarrollar proveedores locales”, uno de los ejes centrales de su agenda 2026.

Finalmente, Echegaray destacó que otro objetivo clave es “poder generar conexiones con Chile y otros países”, para que “las mujeres que se acercan a la fundación puedan vincular su negocio con el exterior”, a través de una membresía que permite “acceder a un club de negocios”, participar de eventos, talleres, capacitaciones y “tener la posibilidad de hablar desde el lugar de emprendedoras, de empresarias”.

