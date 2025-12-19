19 de diciembre de 2025
Investigación judicial

Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel

La Justicia investiga una grave acusación por abuso sexual que involucra al empresario Marcelo Porcel, director de un exclusivo colegio porteño.

La causa por abuso sexual que tiene como imputado a Marcelo Porcel expuso un entramado de denuncias, reuniones privadas y una investigación judicial en curso. El caso tomó relevancia al tratarse de un empresario que habría mantenido reuniones con adolescentes, compañeros de su hijo. Si bien el caso se conoció el año pasado, hoy cuestionan los tiempos de la justicia.

Quién es Marcelo Porcel y por qué está en la mira

Marcelo Porcel es un empresario porteño conocido por su vínculo con el mundo financiero y comercial. Es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, y hasta hace pocos meses fue concesionario del shopping OH! Buenos Aires, un proyecto ubicado en Recoleta. Su nombre comenzó a ocupar un lugar central en la agenda judicial tras una serie de denuncias presentadas por padres de adolescentes que compartían colegio con su hijo.

Las presuntas víctimas, que hasta el momento son más de 10 adolescentes, serían compañeros de su hijo del Colegio Palermo Chico, una institución privada ubicada en el barrio porteño de Palermo. Según la causa, los hechos denunciados habrían ocurrido dos o tres años antes de salir a la luz, pero recién fueron formalizados cuando los padres tomaron conocimiento de situaciones reiteradas que encendieron señales de alarma.

Los hechos de acoso sexual habrían pasado hace dos años aproximadamente pero recién ahora se conocieron públicamente

Denuncias por abuso sexual y el modus operandi

La investigación judicial describe un patrón reiterado en los relatos de los denunciantes. Las acusaciones por abuso sexual se enmarcan en encuentros organizados por el empresario, tanto en su vivienda familiar como en oficinas y departamentos vinculados a su nombre. En esos espacios, según consta en el expediente, se incentivaba a los adolescentes a consumir alcohol y participar en apuestas online.

Los testimonios incorporados mencionan desafíos, premios simbólicos y transferencias de dinero como parte de una estrategia de acercamiento. La Justicia analiza además denuncias sobre situaciones de contacto físico inapropiado, registros audiovisuales y propuestas que habrían ocurrido cuando los menores se encontraban en un estado de mayor vulnerabilidad emocional.

Avance judicial, allanamientos y medidas restrictivas

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. Hasta el momento hay al menos diez denuncias acumuladas, todas bajo secreto de sumario. El empresario se encuentra imputado, aunque todavía no fue indagado formalmente.

En el marco del expediente, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios y oficinas, con secuestro de computadoras y teléfonos celulares para su peritaje. También se dictaron medidas cautelares que le prohíben acercarse a las presuntas víctimas, al colegio y al club GEBA, donde los adolescentes realizan actividades deportivas.

Reclamos, expectativas y una causa que sigue abierta

La decisión judicial de esperar a que todas las víctimas declaren en Cámara Gesell generó fuertes cuestionamientos por parte de las familias. Los padres reclaman celeridad ante la gravedad institucional del caso y la condición de menores de los denunciantes, mientras la Defensoría insiste en reforzar las restricciones al imputado.

La causa por abuso sexual sigue abierta y en plena etapa de recolección de pruebas. Mientras tanto, al acusado le fue otorgado un permiso de viajar a Punta del Este para el casamiento de su sobrina. La justicia alega que no hay peligro de fuga porque el empresario no posee antecedentes.

