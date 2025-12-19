Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Un hombre murió y otro resultó herido durante la madrugada de este viernes en un nuevo accidente vial en la provincia de Mendoza. El hecho se produjo tras el vuelco de un camión en la Ruta Nacional 40, a la altura del departamento de Lavalle , según informaron fuentes policiales.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 0.15 en el kilómetro 3327 de la traza nacional, cuando un camión Chevrolet C60, que circulaba de sur a norte y transportaba una carga de ladrillos, perdió el control y terminó volcando sobre el costado este de la ruta.

De acuerdo con la información policial, el vehículo sufrió un desperfecto en el sistema de dirección, lo que habría provocado que el conductor no pudiera maniobrar y se produjera el vuelco.

La víctima fatal fue identificada como Fabián Amado Brizuela Morán , de 48 años, oriundo de la provincia de San Juan. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), constató el deceso del conductor en el lugar del accidente.

En tanto, el acompañante del camión, identificado como Pedro Díaz, fue asistido en el sitio y trasladado de urgencia al Hospital Sicoli. Según se informó, presentaba politraumatismos producto del accidente vial y se encontraba en estado de shock al momento del traslado.

Tras el hecho, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, que caratularon el caso como homicidio culposo por accidente vial, y se iniciaron las actuaciones para determinar con precisión las causas del vuelco.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante las primeras horas de la madrugada, mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, personal vial y servicios de emergencia.