19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
tragedia

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

El accidente vial ocurrió durante la madrugada de este viernes en Lavalle. Investigan las causas del vuelco.

vuelco camión Lavalle
Por Sección Policiales

Un hombre murió y otro resultó herido durante la madrugada de este viernes en un nuevo accidente vial en la provincia de Mendoza. El hecho se produjo tras el vuelco de un camión en la Ruta Nacional 40, a la altura del departamento de Lavalle, según informaron fuentes policiales.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 0.15 en el kilómetro 3327 de la traza nacional, cuando un camión Chevrolet C60, que circulaba de sur a norte y transportaba una carga de ladrillos, perdió el control y terminó volcando sobre el costado este de la ruta.

Lee además
lavalle cuenta con 17 jardines maternales municipales y mantiene abiertas las inscripciones
Educación inicial

Lavalle cuenta con 17 jardines maternales municipales y mantiene abiertas las inscripciones
Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

Cómo se produjo el accidente vial

De acuerdo con la información policial, el vehículo sufrió un desperfecto en el sistema de dirección, lo que habría provocado que el conductor no pudiera maniobrar y se produjera el vuelco.

La víctima fatal fue identificada como Fabián Amado Brizuela Morán, de 48 años, oriundo de la provincia de San Juan. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), constató el deceso del conductor en el lugar del accidente.

camión vuelco, choque, Lavalle
La v&iacute;ctima fatal fue identificada como Fabi&aacute;n Amado Brizuela Mor&aacute;n, de 48 a&ntilde;os.

La víctima fatal fue identificada como Fabián Amado Brizuela Morán, de 48 años.

En tanto, el acompañante del camión, identificado como Pedro Díaz, fue asistido en el sitio y trasladado de urgencia al Hospital Sicoli. Según se informó, presentaba politraumatismos producto del accidente vial y se encontraba en estado de shock al momento del traslado.

Tras el hecho, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, que caratularon el caso como homicidio culposo por accidente vial, y se iniciaron las actuaciones para determinar con precisión las causas del vuelco.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante las primeras horas de la madrugada, mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, personal vial y servicios de emergencia.

Temas
Seguí leyendo

Lavalle brilló en la 7ª edición del Concurso de Vino Casero y Artesanal: estos son los premiados

Lavalle: prohíben totalmente la pirotecnia sonora y advierten sobre fuertes sanciones

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Las Más Leídas

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
En estado delicado

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido
Conflicto judicial

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido

Te Puede Interesar

Mendoza asignó nuevos fondos para continuar con la ampliación Metrotranvía.
Los detalles

Metrotranvía: asignan nuevos fondos para continuar con la ampliación del servicio

Por Florencia Martinez del Rio
Chocó con cerdos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos.
peligrosísimo

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Por Cecilia Zabala
Patricia Bullrich debió postergar el envió de la Reforma Laboral al pleno del Senado.
Congreso y calle

Reforma laboral: el Gobierno da un paso atrás en medio de criticas sobre el impacto regresivo y costo social

Por Marcelo López Álvarez