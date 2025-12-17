Lavalle cuenta con 17 jardines maternales municipales y mantiene abiertas las inscripciones

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Lavalle invita a las familias del departamento a inscribirse en los jardines maternales municipales, espacios pensados para acompañar el crecimiento y desarrollo integral desde los primeros meses de vida. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de diciembre y retomarán, luego del receso, desde el 2 al 13 de febrero.

Los jardines maternales están destinados a las infancias desde los 45 días hasta los 2 años de edad, brindando un entorno seguro, afectivo y de cuidado profesional.

Actualmente, Lavalle cuenta con 17 jardines maternales municipales, distribuidos en distintos distritos, que ofrecen acompañamiento profesional, alimentación saludable y propuestas pedagógicas adaptadas a cada etapa del desarrollo. Estos espacios favorecen la estimulación temprana, fortaleciendo el desarrollo cognitivo, motor y socioemocional, además de garantizar contención.

image Inscripciones en Lavalle Las inscripciones se realizan de 9.00 a 12.00 horas en cada uno de los jardines maternales del departamento. Los requisitos son: DNI del niño o niña, DNI del adulto responsable, Certificado de vacunación actualizado y Datos de contacto.

Además, las familias pueden completar el formulario de inscripción de manera online ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/cnPXTnjLGoA6b7oP8 Para más información, pueden comunicarse al 2616222795 o acercarse al jardín maternal más cercano a su domicilio.