9 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Convivencia y cuidado

Lavalle: prohíben totalmente la pirotecnia sonora y advierten sobre fuertes sanciones

La Ordenanza 1081/19 en Lavalle impide vender y usar fuegos artificiales ruidosos. Habrá multas y decomisos para quienes incumplan.

Pirotécnica prohibida en Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Lavalle lanzó la campaña “Celebremos en paz”, en el marco de la Ordenanza Municipal 1081/19, la cual establece la prohibición total de la venta, el uso y la comercialización de todo tipo de pirotecnia sonora dentro del departamento.

La medida, implementada hace años, busca consolidar un marco de convivencia pacífica y segura durante las celebraciones, con un enfoque primordial en la salud pública y el bienestar animal.

Convivencia y solidaridad en Lavalle

La norma municipal fue diseñada para la protección de los sectores más sensibles de la comunidad, quienes padecen de manera crítica el impacto sonoro y para prevenir el riesgo de fuego que acarrea el material explosivo tradicional.

Con esta regulación se busca acompañar a personas con hipersensibilidad y TEA, Adultos Mayores, Pacientes con Afecciones Cardíacas, Animales Domésticos y Fauna Silvestre.

Desde el área de control y regulación, expresaron: “Nuestro objetivo es la convivencia y la solidaridad. La Ordenanza es una herramienta de inclusión y seguridad. Hacemos un llamado a la responsabilidad cívica para que nadie vea su celebración arruinada por una multa o por un accidente”.

La Ordenanza 1081/19 establece multas que van desde las 3.000 Unidades Tributarias (U.T.) hasta las 11.000 U.T., además del decomiso de todo el material pirotécnico prohibido. Para dar aviso del incumplimiento de la prohibición de venta comunicarse al número 261 596-6794.

