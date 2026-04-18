18 de abril de 2026
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General Alvear

General Alvear fortalece la formación en enfermería con nuevas herramientas

Alrededor de un centenar y medio de estudiantes de General Alvear recibieron mochilas técnicas. El objetivo es fortalecer la capacitación y la inserción laboral.

Entrega de mochilas en General Alvear.

Entrega de mochilas en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE), se realizó la entrega de mochilas técnicas a estudiantes de la carrera de enfermería en General Alvear. La iniciativa está orientada a garantizar el acceso, la permanencia y el completamiento de los trayectos formativos, además de fortalecer las prácticas profesionalizantes.

Herramientas para la formación en General Alvear

El director de Educación, José Morán, destacó la importancia de la acción y señaló que se trata de una herramienta clave para los estudiantes. “Esto es muy bueno porque estamos perfeccionando a nuestros jóvenes que van a tener una labor tan importante en el área de salud”, expresó. Además, remarcó que la iniciativa apunta a generar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad educativa.

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Mejorar la calidad del egreso

Por su parte, la directora de Nivel Superior de la provincia, Mariela Ramos, explicó que la entrega de estas mochilas permite mejorar las prácticas profesionalizantes. En ese sentido, detalló que fueron 145 mochilas destinadas a dos institutos de General Alvear y subrayó que se trata de un incentivo para que los estudiantes puedan finalizar sus estudios y acceder a una salida laboral.

La mirada de los estudiantes de enfermería

Desde el alumnado también valoraron la iniciativa. Lucas, estudiante de tercer año, aseguró que “el sacrificio vale la pena” y destacó la importancia de contar con herramientas que permitan mejorar la formación.

La entrega alcanzó a estudiantes de instituciones locales, consolidando el trabajo articulado entre el municipio, la provincia y la Nación para acompañar la formación de futuros profesionales de la salud.

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