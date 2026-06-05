La Cámara de Comercio de General Alvear fortalece el diálogo público-privado para atraer inversiones

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Del encuentro participaron el presidente de la entidad, Germán Herrada; el vicepresidente, Carlos Pablo Hernández; el presidente de la Específica de Ganadería, Agustín Fernández; y el titular del área de Agricultura, Fernando Cordero. La jornada permitió intercambiar visiones sobre las necesidades de los sectores productivos y las herramientas que podrían contribuir a fortalecer su desarrollo.

vargas arizu camara de comercio alvear La jornada permitió intercambiar visiones sobre las necesidades de los sectores productivos. Foto: Vargas Arizu en X

Entidades intermedias y desarrollo productivo Uno de los ejes centrales del encuentro fue el rol que cumplen las entidades intermedias en la articulación entre el sector privado y el Estado. En ese sentido, se abordó la importancia de generar mecanismos que faciliten la llegada de inversiones y promuevan nuevas oportunidades para la actividad económica de General Alvear y del sur mendocino.

Embed Hoy tuvimos una jornada de trabajo junto a Germán Herrada, Presidente de la Cámara de Comercio Industria Agricultura y Ganadería de General Alvear



Sigue pic.twitter.com/vfp91zk2y9 — Rodolfo Vargas Arizu (@RVargasArizu) June 4, 2026 Según destacó Vargas Arizu a través de sus redes sociales, también se analizaron objetivos comunes vinculados al crecimiento productivo de la región. Desde la Cámara de Comercio alvearense remarcaron la necesidad de continuar impulsando espacios de diálogo que permitan diseñar políticas y herramientas acordes a las demandas de los distintos sectores económicos.