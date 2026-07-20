Pagos con QR: Más de 100 millones de pagos en mayo marcan un récord histórico

Por primera vez desde que existe el sistema, los pagos realizados mediante QR interoperable superaron los 100 millones de operaciones en un solo mes. Fue en mayo, cuando además las transferencias inmediatas en pesos treparon a 759,9 millones , un 26,6% más que en igual período de 2025.

Los números surgen del último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central y confirman una tendencia que dos estudios privados, elaborados por Mastercard y por Worldpay , ya venían anticipando: la billetera digital dejó de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en el modo en que la Argentina paga sus cuentas.

Del total de transferencias interoperables registradas por el BCRA en mayo, 103,7 millones correspondieron a pagos iniciados bajo ese esquema, y 102,5 millones se canalizaron a través de códigos QR . Es decir que casi la totalidad (el 98,8% ) de esas operaciones pasó por un celular y una pantalla, no por una tarjeta física ni por el mostrador de una sucursal. El dato confirma algo que el mercado viene observando desde hace un par de años: el QR se consolidó como uno de los principales instrumentos de pago digital del país y empieza a competir de igual a igual con el efectivo en el comercio de cercanía.

Detrás de esa cifra hay una infraestructura tecnológica que trabaja contrarreloj. Cada vez que un usuario escanea un código, se dispara un proceso que involucra a bancos , billeteras digitales , procesadores de pago y redes interoperables : el sistema identifica el origen de los fondos, verifica que la cuenta tenga saldo disponible y autoriza la operación, todo en milisegundos. En paralelo, sistemas de monitoreo y ciberseguridad analizan cada transacción en busca de fraudes y garantizan que la plataforma no se caiga en el momento de mayor demanda. Esa exigencia técnica crece al mismo ritmo que el volumen de operaciones, y ya es, para bancos y fintechs , el mayor desafío tecnológico de estos tiempos y los por venir.

Los pagos con QR se han expandido en Argentina de manera inédita a nivel global

La billetera, primera en la fila

El Global Payments Report 2026 de Worldpay aporta otro dato: durante 2025, las billeteras digitales concentraron el 33% de las compras presenciales y el 39% del comercio electrónico en la Argentina. Son las proporciones más altas entre los medios de pago disponibles, por encima de las tarjetas y muy por encima del efectivo.

El estudio The State of Digitization and Financial Inclusion Study 2026, que Mastercard elaboró junto con la agencia Many Minds Group, va todavía más lejos: el 70% de los argentinos utilizó alguna solución fintech o medio de pago digital en los últimos seis meses, un porcentaje que supera con claridad al 65% que recurrió a la banca tradicional en el mismo lapso. Dentro de ese universo, las billeteras digitales encabezan el ranking de uso con el 70%, por delante del efectivo (52%) y de las tarjetas de débito (51%). Las tarjetas de crédito, en cambio, quedaron relegadas a un 34%, la porción más chica de la torta.

La fotografía regional ubica a la Argentina entre los mercados de mayor adopción: solo Perú, con el 72%, aventaja al país en el uso de billeteras digitales. Colombia se ubica algo más atrás, con el 65%, y México cierra el cuadro con apenas el 29%, un mercado donde todavía predominan las tarjetas de débito.

De la feria al transporte público

El avance de la billetera digital no es abstracto: se nota en la vida cotidiana de cualquier usuario de transporte público, que ya la elige como método principal en el 42% de los casos, y en el comercio de cercanía, donde llega al 40%. En bares y restaurantes se usa en el 38% de las ocasiones, la misma proporción que en el comercio electrónico.

El fenómeno también reordenó la manera en que los argentinos se mandan dinero entre sí. Casi la mitad (el 47%) elige una billetera digital para transferirle plata a un familiar o a un amigo, muy por encima de la transferencia bancaria tradicional (15%) o del efectivo en mano (11%).

Un cambio de hábito que sigue expandiéndose

El cambio de hábito ya ocurrió y difícilmente sea reversible: una economía que aprendió a pagar el colectivo o dividir la cuenta de un bar con el celular no vuelve fácilmente al dinero físico, aunque en la inestable economía de supervivencia de la Argentina nada queda descartado. Queda, eso sí, un margen de expansión que el propio estudio de Mastercard pone en números: el 84% de los argentinos querría que más comercios y más personas acepten pagos electrónicos. La demanda, entonces, corre más rápido que la oferta, y ese desfasaje (más que la tecnología en sí) es hoy el verdadero límite del sistema.